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ČETVERO NA LIJEČENJU

Zbog virusa Zapadnog Nila 'Štampar' najavio hitne mjere uništavanja komaraca

Piše Ana Dasović,
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Zbog virusa Zapadnog Nila 'Štampar' najavio hitne mjere uništavanja komaraca
Foto: 123RF
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Na širem području pronalaska zaraženih ptica provodit će se uništavanje razvojnih oblika komaraca u vodama i svim potencijalnim leglima te suzbijanje odraslih, letećih komaraca

Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" u petak je naložio hitno provođenje protuepidemijskih mjera suzbijanja komaraca, piše Večernji list. Posebne mjere propisane su nakon što je u uginulim vranama na području Zagreba pronađen virus Zapadnog Nila, a u bolnici je četvero ljudi s težim posljedicama bolesti.

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Kako se navodi, osim redovitih aktivnosti, na širem području pronalaska zaraženih ptica provodit će se uništavanje razvojnih oblika komaraca u vodama i svim potencijalnim leglima te suzbijanje odraslih, letećih komaraca. U koordinaciji s Gradom Zagrebom, Zavod je privatnim tvrtkama koje imaju ugovor za provođenje mjera suzbijanja komaraca uputio detaljne zahtjeve za žurnu provedbu. 

Iz "Štampara" podsjećaju kako jedna od pet zaraženih osoba razvije simptome, temperaturu, glavobolju, bolove u tijelu i mišićima. Jedan posto oboljelih razvija tešku sliku bolesti. 

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Kako je za 24sata pojasnio prof. dr. sc. Vladimir Stevanović sa Zavoda za mikrobiologiju i zarazne bolesti, čovjek se ne može zaraziti dirajući zaražene vrane, no važno je zaštititi se repelentima, te s balkona i terasa ukloniti tanjuriće s vodom ispod tegli sa cvijećem, kante za polijevanje cvijeća, vaze, boce ili čaše, tegle s ostacima vode na balkonima, terasama, verandama, u vrtovima ili na prozorima.

Virus najčešće prenosi komarac vrste Culex pipiens, a Zavod za osobnu zaštitu preporučuje repelente s aktivnim tvarima DEET i icaridinom. Treba paziti da se na otvorenom, gdje ima više komaraca, odjene odjeća dugih rukava i nogavica. Prozore i vrata može se dodatno zaštititi mrežama protiv kukaca, a mreže se mogu postaviti i iznad kreveta i dječjih kolica, prenosi Večernji. 

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