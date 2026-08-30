Vučić o Thompsonu: 'Dođe na granicu sa Srbijom i pjeva: Stići će vas naša ruka, bando četnici'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentirao je veliki koncert Marka Perkovića Thompsona održan u subotu navečer u Vukovaru. Prema prvim procjenama, na koncertu se okupilo između 100.000 i 120.000 ljudi. Koncert je izazvao veliku pažnju i u Srbiji, gdje su ga pojedini mediji opisivali kao "ustaški dernek", a Thompsona nazivali "ustašom". Vučić je o koncertu govorio na svečanom puštanju u promet novih 28 kilometara Dunavskog koridora.

"Mnogi u Europi ne znaju povijest ili je ne žele znati, ne razumiju da je čak i po svjedočenjima to bio najgori zločinački režim, po svojoj monstruoznosti i surovosti gori čak i od Hitlerovog režima. Oni se time diče i ponose. Obratite pažnju što piše u njihovim mainstream ljevičarskim, čak projugoslavenskim medijima. Onda vam je jasno što misle i o Jugoslaviji, Srbima i drugima", rekao je Vučić.

Osvrnuo se i na uzvik "Za dom spremni", koji se mogao čuti na početku pjesme "Bojna Čavoglave". Thompson je tijekom koncerta poručio onima koji osporavaju pjesmu i pozdrav da time, kako je rekao, osporavaju i Domovinski rat.

'Za dom spremni je isto što i Sieg heil'

"To je jedan, kako bi oni rekli, party, dernek, ništa posebno. Nikom ništa zbog 'za dom spremni', što je isto što i 'Sieg heil' kod njemačkih nacista bilo, samo malo gore jer su veće monstruoznosti... Iste su monstruoznosti činili. I onda dođe tu na granicu sa Srbiju i pjevaju pjesme 'stići će vas naša ruka u Srbiji, bando četnici'. Mi bismo valjda trebali biti nasmijani i reći - baš lijepa pjesma, baš vam to dobro ide i s oduševljenjem to prihvatiti. Kod nas nema nervoze", tvrdi Vučić, prenosi Tanjug.

Srbijanski predsjednik rekao je i da nema potrebe slati prosvjedne note zbog takvih poruka, navodeći da bi ih, kada bi se reagiralo na svako takvo ponašanje u Hrvatskoj, trebalo slati "barem 12 puta dnevno".

"To se kod njih udomaćilo i svakodnevno je. Mi moramo dobro razumjeti u kakvom okruženju živimo. Nacizam je u dijelu Europe povampiren. Znamo da smo uvijek bili žrtve nacizma i njihovih raznih sluga i da budemo dovoljno snažni da odvratimo onoga tko pomisli da može napadati našu zemlju. Netko se ponosi svojim nacističkim pozdravi, a netko svojom antinacističkom prošlošću i budućnošću. Zadovoljan sam i sretan zbog toga", zaključio je srpski predsjednik.