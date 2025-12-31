Obavijesti

News

TOMISLAV KLAUŠKI PLUS+

7 veličanstvenih (patuljaka). Tko se pored Zokija i Plenkija izborio za mjesto pod suncem?

Piše Tomislav Klauški,
Čitanje članka: 4 min
7 veličanstvenih (patuljaka). Tko se pored Zokija i Plenkija izborio za mjesto pod suncem?
Foto: PIXSELL/

Politička 2025. godina ostavila je iza sebe neke političare koji su se uspjeli promovirati, dok su neki otišli u povijest. Koga ćemo pamtiti po dobru, a koga po zlu, tko je bio politički pobjednik, a tko ispao gubitnik?

U godini koju je obilježila pasivnost Zorana Milanovića i destruktivni oportunizam Andreja Plenkovića, bilo je nekoliko političara koji su se ipak izborili za svoj komadić utjecaja, vlasti ili medijske slave. Prisjetimo se nekih od njih.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Pogledajte unutrašnjost Putinove vile koja je navodno bila meta: Kič i zlato posvuda
SKRIVENA REZIDENCIJA

Pogledajte unutrašnjost Putinove vile koja je navodno bila meta: Kič i zlato posvuda

Nije rezidencija Valdai njegova najraskošnija. Ta titula vjerojatno bi pripala palači na Crnom moru.  Nije Valdai ni najsigurnija nekretnina koju Putin posjeduje. Ali mu je najdraža...
Dopunsko poskupljuje od 1. veljače: Evo koliko ćete plaćati
LOŠE VIJESTI ZA GRAĐANE

Dopunsko poskupljuje od 1. veljače: Evo koliko ćete plaćati

Navedena Odluka počet će se primjenjivati od 1. veljače 2026. godine i to na sve trenutno važeće, kao i na novougovorene police
'Bili su dobra obitelj, pomagali su jedni drugima'. Psihologinja: 'Roditelji danas ostaju sami'
TRAGEDIJA U SUKOŠANU

'Bili su dobra obitelj, pomagali su jedni drugima'. Psihologinja: 'Roditelji danas ostaju sami'

Mladić bolovao od autizma. Mještani Sukošana su potreseni. To je dobra obitelj, kažu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025