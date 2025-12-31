Politička 2025. godina ostavila je iza sebe neke političare koji su se uspjeli promovirati, dok su neki otišli u povijest. Koga ćemo pamtiti po dobru, a koga po zlu, tko je bio politički pobjednik, a tko ispao gubitnik?
7 veličanstvenih (patuljaka). Tko se pored Zokija i Plenkija izborio za mjesto pod suncem?
U godini koju je obilježila pasivnost Zorana Milanovića i destruktivni oportunizam Andreja Plenkovića, bilo je nekoliko političara koji su se ipak izborili za svoj komadić utjecaja, vlasti ili medijske slave. Prisjetimo se nekih od njih.
