NATO digao borbene zrakoplove iznad Europe: 'Putin ispaljuje hipersonične rakete na djecu'

NATO je podigao borbene zrakoplove nakon što je Vladimir Putin pokrenuo žestoki napad hipersoničnim projektilima na Ukrajinu. Napad je uslijedio unatoč tvrdnjama Donalda Trumpa da bi mirovni summit između Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog mogao biti na pomolu. Eksplozije su odjeknule u Kijevu i Kropivnickom, a nema naznaka da Kremlj ide prema okončanju rata, prenosi The Mirror.

Putin je u koordiniranom napadu upotrijebio hipersonične projektile Tsirkon, uz rakete Kh-22, Iskander i bespilotne letjelice. Među žrtvama u Kijevu bile su žene i dijete.

Usred napada, Trumpov izaslanik Steve Witkoff sugerirao je mogućnost izravnog sastanka Putina i Zelenskog kako bi se "zaključili" mirovni prijedlozi koje, uz potporu SAD-a, on i Jared Kushner zagovaraju.

- Jared i ja se nadamo da smo objema stranama iznijeli prijedloge koji bi ih mogli približiti u sljedeća tri tjedna, a možda čak dovesti i do summita između Zelenskog i predsjednika Putina - rekao je.

- Nadam se da ćete u narednim tjednima čuti dobre vijesti - kazao je za Fox News, dodajući da bi se u proces mogao uključiti i Trump ako Putin i Zelenski budu spremni osigurati dogovor o završetku ovog "besmislenog rata".

Foto: Roman Baluk

Witkoff je ustvrdio da je Putin "uvijek bio iskren prema njemu" te da mu je iznio svoje "crvene linije". Branio je svojih osam sastanaka s ruskim čelnikom, ističući da ga je morao "razumjeti".

- Nadamo se da ćemo ovo u potpunosti privesti kraju - poručio je.

Usred novog vala noćnih napada, snage Vladimira Putina pokazale su da zasad nema govora o smirivanju sukoba. Među metama bila je i tvornica hrane Mondelez u Trostjancu, u ukrajinskoj Sumskoj oblasti - američka kompanija koja proizvodi Oreo kekse - što se tumači kao izravna poruka administraciji Donalda Trumpa.

Ranije tijekom dana članica NATO-a Poljska potvrdila je da je podigla savezničke borbene zrakoplove nakon što je detektirana potencijalna prijetnja ruskih snaga.

U priopćenju iz Varšave stoji:

- Zbog aktivnosti ruskog dalekometnog zrakoplovstva koje izvodi napade na teritorij Ukrajine, poljske i savezničke zračne snage započele su operacije u našem zračnom prostoru.

- U skladu s važećim procedurama, Operativni zapovjednik Oružanih snaga Republike Poljske aktivirao je potrebne snage i sredstva kojima raspolaže.

Podignuti su dežurni borbeni parovi lovaca i zrakoplov za rano upozoravanje, a sustavi protuzračne obrane i radarskog izviđanja na kopnu podignuti su na najvišu razinu pripravnosti.

Foto: Anastasiia Smolienko/REUTERS

Operacije lovaca, navode, imale su preventivni karakter i usmjerene su na osiguravanje i zaštitu zračnog prostora, osobito u područjima koja graniče s ugroženim zonama.

Prema prvim informacijama, lansirano je više od 40 ruskih projektila uz potporu roja dronova, a napadi su pogodili više regija.

Zapaljene zgrade viđene su u Sofiivskoj Borščahivki u Kijevskoj regiji, dok je pogođena i kuća bivšeg predsjednika ukrajinskog parlamenta Dmytra Razumkova.

U Sumskoj regiji poginule su četiri osobe, jedna je ozlijeđena, dok su još dvije osobe smrtno stradale u ruskim napadima na Zaporižju.

Foto: ROMAN BALUK/REUTERS

Meta je bila i energetska infrastruktura u Odesi, dok su se temperature spustile na -12°C.

U Lavovu je poginula 23-godišnja policajka Viktorija Špilka, udana za kolegu policajca, a još 24 osobe su ozlijeđene u, kako su vlasti opisale, "terorističkom napadu" koji je uključivao "improviziranu eksplozivnu napravu".

U međuvremenu, Trumpov izaslanik Steve Witkoff poručio je da se glavna prepreka mirovnom dogovoru nalazi na relaciji između Putina i Zelenskog.

- Na razini čelnika teško im je privesti kraju sklapanje dogovora - rekao je.