90 minuta užasa: 'Policija nije reagirala na vrijeme. Dopustili su mu da ubije moje dijete'

Očajni roditelji ubijene djece u osnovnoj školi u Uvaldeu u Teksasu preklinjali su policajce da upadnu u školu i zaustave napadača koji je pucao po djeci i učiteljicama, pokazuju nove snimke koje su nastale ispred škole u vrijeme pucnjave.

POGLEDAJTE VIDEO: Roditelji u panici ispred škole

Policajci su stigli pred školu i postavili barikade, ali nisu odmah ušli u školu. Prestrašeni roditelji dojurili su do škole i preklinjali policajce da upadnu unutra i spase njihovu djecu. U novim snimkama vidi se i kako su policijski službenici oborili jednu ženu na pod jer se pokušavala probiti kroz barikadu do škole i do svoje djece, prenosi AP.

- Što to radite? Ulazite u zgradu - čuje se na snimci kako netko urla na policajce.

Javier Cazares ispričao je kako je dojurio pred školu čim je čuo za napad, a kad je stigao policajci su se tek okupljali oko škole. Cazaresova kćer ubijena je u napadu. Frustriran jer je policija samo stajala oko škole pokušao je organizirati okupljene roditelje da zajedno upadnu u školu.

- Idemo jednostavno upasti unutra jer policija samo stoji i ne poduzima ništa, a trebali bi - rekao je Cazares.

- Barem 40 policajaca naoružanih do zuba samo je stajalo oko škole i nisu poduzeli ama baš ništa sve dok nije već bilo prekasno - dodao je slomljeni Cazares.

Policija i hitne službe zaprimile su poziv o pucnjavi u 11:32, a napadača su upucali u 13 sati. Policija nije uspjela provaliti u učionicu gdje se Salvador Ramos (18) zabarikadirao s djecom i učiteljicama pa su na kraju od domara tražili ključ učionice da uđu unutra, a na kraju su Ramosa upucali pogranični policajci.

Brojni roditelji čekali su u redu za davanje brisa za DNK analizu kako bi ih mogli povezati s tijelima njihove djece jer je većina tijela fizički neprepoznatljiva, prenosi CBS.

Ovo je jedan od najgorih masakra u školi u SAD-u još od 2012. godine kada je u školi Sandy Hook u Connecticutu ubijeno 20 djece i 6 odraslih.

Ramos je tog jutra upucao svoju 66-godišnju baku Ceciliju Gonzalez u lice. Ukrao je njezin kamionet i krenuo prema školi, a kako nije znao voziti sletio je u jarak i do škole nastavio pješice.

Škola na ulazu ima naoružanog čuvara, ali Ramos je i unatoč tome upao u školu i ubio 19 djece i dvije učiteljice.

Ramos je dvije poluautomatske puške kupio samo nekoliko dana nakon svog 18. rođendana zajedno s 375 komada streljiva.

