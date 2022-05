Identificirane prve žrtve pokolja u SAD-u: 'Bio je najslađi dječak kojeg sam ikad poznavao...'

Satima nakon pokolja u teksaškoj osnovnoj školi, stižu prve informacije o žrtvama. Naoružani napadač Salvador Ramosa (18) ubio je 19 osnovnoškolske djece i dvoje odraslih. Više djece je teže ranjeno. Šef policije Uvaldea izvijestio je kako je ovo najkrvaviji zločin u povijesti teksaških škola u posljednjih 56 godina.

- Kada roditelji odvedu svoju djecu u školu, očekivaju da će moći pokupiti svoje dijete kada taj školski dan završi. A postoje obitelji koje su u žalosti upravo sada - rekao je guverner Greg Abbott.

Identificirane su i prve žrtve.

Uziyah Garcia (8)

Ubijen je osmogodišnji Uziyah Garcia, potvrdila je njegova obitelj.

- Najslađi dječak kojeg sam ikad poznavao. I ne govorim to samo zato što je on bio moj unuk - rekao je njegov djed Manny Renfro za Associated Press. Opisao je što su radili na posljednjim praznicima.

- Počeli smo igrati američki nogomet, a ja sam ga učio dodavanja. Bio je jako brz i mogao je jako dobro uhvatiti loptu. Vježbali smo različite poteze i on je sve dobro upamtio - rekao je.

Xavier Javier Lopez (10)

- On je bio samo 10-godišnji dječak pun ljubavi koji je uživao u životu, bez ikakve ideje što će se dogoditi danas. Bio je pravi veseljak, stalno se zezao, volio je plesati sa svojom braćom, svojom mamom. Ovo je jako teško za sve nas - rekla je rođakinja ubijenog Xaviera.

Njegov rođak otkrio je ABC Newsu da je dječak s majkom bio u školi samo par sati prije napada na dodjeli nagrada, ne znajući da je to posljednji put da će ga majka vidjeti živog.

Amerie Jo Garza (10)

Amerie Jo je prije dva tjedna napunila 10 godina, rekao je njezin otac Angel Garza.

- Hvala svima na molitvama i pomoći u pronalaženju moje bebe. Pronađena je. Moja mala ljubav sada leti visoko s anđelima. Nemojte nikad ništa uzimati zdravo za gotovo. Pogotovo vrijeme koje provodite sa svojim obiteljima. Zagrlite svoju obitelj. Recite im da ih volite. Volim te, Amerie Jo. Čuvaj svog mlađeg brata umjesto mene - rekao je Garza za ABC news.

Eva Mireles

U pucnjavi je ubijena i Eva Mireles, učiteljica četvrtog razreda osnovne škole, potvrdila je za ABC News njezina teta Lydia Martinez Delgado. Radila je kao učiteljica u školskom okrugu otprilike 17 godina, rekao je Delgado.

- Bijesna sam što se ova pucnjava nastavlja. Ova djeca su nevina. Puške ne bi trebale biti lako dostupne svima - rekla je Delgado.

- Ovo je moj rodni grad, mala zajednica od manje od 20.000 ljudi. Nikad nisam zamišljala da će se ovo dogoditi posebno onima koje volite. Sve što možemo učiniti je puno se moliti za našu zemlju, državu, škole i posebno obitelji svih - rekla je.

Najčitaniji članci