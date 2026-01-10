Obavijesti

KOLUMNA TEOLOGA MILASA PLUS+

A gdje je naš pas u blagoslovu doma? I to nije jedini problem

Piše Dalibor Milas, doktor pastoralne teologije i socijalne etike,
A gdje je naš pas u blagoslovu doma? I to nije jedini problem
Svećenik je u tuđem domu gost. A gost ne dolazi s pravilnikom o tome kako će biti primljen. Ne ulazi s osjećajem da mu se nešto duguje, nego s poštovanjem prema pragu i životu koji se tu odvija, piše Milas za Express

Sjećate se župnika iz Gorskog kotara kojemu je “Orašar” u Adventu predstavljao problem? Izgleda da mu problem nisu samo baleti, nego i ljudi među kojima živi. Jedan čitatelj je podijelio s medijima upute koje je župnik Josip Tomić dijelio svojim župljanima uoči blagoslova kuća (Brod, Kuželj, Plešce i Turke). Upute su, navodno, objavljivane i ranije. I doista - zvuče kao da je sakramentale pisao referent za javni red i mir.

