Gotov je očevid tri tijela koja su pronašli u kući u Istri: Muškarac umro od unutarnjeg krvarenja?

Istarska policija i dalje pokušava utvrditi identitet dvije žene i muškarca, koje su pronašli u četvrtak mrtve u obiteljskoj kući u mjestu Filipini u Istri. Kako neslužbeno doznajemo, obdukcija je dovršena te nisu pronašli nikakve tragove nasilja. Pretpostavlja se da je smrt kod svih nastupila unazad dva do četiri mjeseca. Do sada je otkriveno da je jedna žena bila srednje, a jedna starije životne dobi. Kod muškarca su, neslužbeno, pronašli tragove krvarenja u probavi. Izuzeli su uzorke za toksikološka vještačenja te se istraga nastavlja.

Foto: Sasa Miljevic

Podsjetimo, istarsku i širu javnost u četvrtak je šokirala vijest da su u obiteljskoj kući pronađena tri tijela u visokom stupnju raspadanja. Što se zapravo dogodilo nikome u mjestu nije jasno. Susjedi koje smo zatekli u malom mjestašcu s većinom objektima za najam u turizmu kazali su da vlasnike nisu vidjeli nekoliko mjeseci. Cijeli prizor na mjestu događaja bio je sablastan. Dvorište 'kuće strave' prekrilo je smeće, pošta na ulazu se samo gomilala, a sumnju da se nešto stravično dogodilo pobudili su psi vlasnika koji su duže vremena tumarali sami i gladni. Neki od susjeda pričaju da vlasnike nisu vidjeli od ljeta, te da su kuću naslijedili.

- Nisu u kući boravili stalno. Bili su vikendaši iz Rijeke i Zagreba koji su kuću naslijedili od bake. Ma čudna je bila cijela obitelj ali i situacija. Nitko nije posumnjao da se nešto zbiva jer nisu boravili u u mjestu stalno, već su dolazili tek povremeno. Uglavnom vikendom. Što se dogodilo to će reći policija-kazali su šokirani susjedi. A da se nešto zbiva shvatili su i radnici koji u mjestu rade na kanalizacijskim cijevima.

- Tu smo od listopada prošle godine. Radimo svaki dan. Shvatili smo da vlasnike nismo vidjeli mjesecima. Ali čudno je bilo što su njihovi psi cijelo vrijeme sami. Iz kuće nitko nije izlazio. Davali smo psima jesti jed nam ih je bilo žao. I onda smo shvatili da treba zvati nadležne institucije, komunalne redare,ali stalno su "lopticu" prebacivali na nekog drugog. I to je trajalo tjednima kada su došli. Ali nisu mogli ući u privatni posjed, pa je onda pozvana policija i onda šok - ispričao nam je radnik.

Neslužbeno saznajemo da je policija na prvom katu pronašla beživotna tijela sa znatnim truležnim promjenama. Upravo uslijed takvog stanja identifikacija nije bila moguća kao niti vremena nastale smrti. Pas mješanac koji je i u vrijeme dolaska novinarskih ekipa bio u dvorištu preuzeli su porečki veterinari koji su ga smjestili u prihvatilište za životinje.