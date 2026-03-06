Zurovec: 'Možda će mi birači i zamjeriti, ali bitni su projekti. Dabro? Da, bio je to glup potez'

Saborski zastupnik Dario Zurovec na današnjoj se konferenciji za novinare osvrnuo o suradnji s vladajućom većinom. Ranije je popio i kavu s premijerom Plenkovićem, a sada je istaknuo da mu je najbitniji boljitak za Svetu Nedelju i Samobor te projekti od kojih će najviše profitirati građani.

- Jasno je da je ova tema jako vama zanimljiva. Vjerujem da ćemo kroz pitanja i ostalo sve pokriti. Da, sastao sam se sa premijerom, razgovor je bio konstruktivan i ugodan. Ja sam konkretna osoba i ne zanimaju me daleke stvari iz prošlosti, mene zanimaju projekti i kako će izgledati Hrvatska 2045. godine. Vjerujem da ćemo svi imati od toga benefita. Govorimo o revitalizaciji pruge o kojoj se dugo priča, a sada je pogodno doba. Vjerujem da će se potrebna sredstva naći kako bi se taj projekt pokrenuo - rekao je na konferenciji.

- Svi političari imaju pravo na mišljenje, ja se neću baviti nekonkretnim pričama, niti naslikavanjima i glupostima, to mene ne zanima. Mene zanimaju konkretni razgovori i projekti. Naglasio bih da kraj u kojem živim i grad isto rapidno se razvija. Meni nije problem popiti kavu sa svima, tko god ima gram razuma. Tu na lokalnoj razini stali su odnosi sa Zagrebom, gdje je na vlasti Možemo! s SDP-om. Nema tu ništa osobno.

- Ja sam iz političkog centra, mogu pričati s lijevim centrom, to mi nije problem. Ali s obzirom da su teme Drugog svjetskog rata, umjesto nekih poreznih tema, onda nemamo puno zajedničkih točaka. Kada bi ih bilo, onda bi naravno s njima popričao.

- Razgovaralo se i prije o ovim projektima. Sada je tu jedan normalan moment i situacija da se to može realizirati. To je jedino što se broji. Od moje pljuvačine, divljanja i da sam histeričan, što se od toga ima. Mi smo i više nego dobro plaćeni u Saboru stoga moramo pokazati rezultate i projekte u našim krajevima.

'Ne zanimaju me sulude rasprave'

- Hoće li birači zamjeriti? Možda i budu, ali oni su me izabrali da napravim nešto konkretno. Mene ne zanimaju neke sulude rasprave, već konkretni projekti. To je jedino ispravno što se tiče bavljenja politikom. Trebamo gledati za boljitak naših krajeva, bio sam tri puta gradonačelnik, dva puta i Saboru, dobio sam povjerenje da se nešto napravi. Pozivam vas sa mnom na ulicu da odete u Svetu Nedelju i Samobor i pitajte ih da li podržavaju izgradnju pruge i svih drugih projekta.

- Premijer i ja smo u više navrata prije komunicirali. Često se susrećemo. Nije da nemamo komunikaciju, u politici smo.

- Dabro? Mislim da je to glup potez. Znam dosta ljudi iz Ođaka, koji su fini ljudi, neki su mu i susjedi, čak se i oni ne slažu s time. Drugim riječima, razumijem da si netko popije ili zapjeva, ali čemu sa silna snimanja, provokacije i ostalo. Znam da postoje netrpeljivosti prema Pupovcu, a pojedinci iz kluba SDSS-a pohode događaje koji negiraju suverenost Hrvatske, ali nije rješenje vrijeđat nazad ili slaviti one koji su prodali pola Dalmacije. Dabro nije moj problem, već Dorha i DP-a. Ako je kriv, neka izvoli odgovarati.