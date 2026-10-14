A izbori su sve bliže: Inflacija u SAD‑u opet ubrzala u rujnu

Inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama blago je ubrzala u rujnu, uz zamjetno jače poskupljenje benzina i skok cijena dizela, a tek nešto blaži rast cijena hrane, pokazali su u srijedu podaci ministarstva rada.Potrošačke cijene porasle su u rujnu za 3,7 posto u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec, najsnažnije od svibnja, pokazuju izračuni ministarstva.

U kolovozu bile su veće za 3,4 posto nego lani.

Izraženiji rast potrošačkih cijena na pragu jeseni odražava prije svega snažniji rast cijena benzina, koji je u rujnu bio skuplji za 34,2 posto nego prije godinu dana. U kolovozu bio je skuplji za 27,4 posto.

Uz benzin, značajno je poskupio i dizel, čije su cijene bile više za čak 74,2 posto nego lani, pokazuju tablice ministarstva.

Nešto snažnije na godišnjoj razini porasle su i cijene struje, za 4,4 posto u odnosu na rujan lani. U kolovozu su bile više za 3,8 posto. I računi Amerikanaca za plin snažnije su porasli u rujnu, za pet posto. U kolovozu bili su veći za 4,4 posto.

Hrana je pak nešto blaže poskupjela, za 1,8 posto u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec. U kolovozu je bila skuplja za 2,2 posto.

Kad se isključe hrana i energija, potrošačke cijene u SAD‑u bile su u rujnu za 2,6 posto više nego u istom lanjskom mjesecu, izračunali su u ministarstvu. U kolovozu temeljna inflacija bila je iznosila 2,4 posto.

Mjesečna usporedba pokazuje pak rast potrošačkih cijena u rujnu za 0,6 posto, također najsnažniji od svibnja. U kolovozu su na mjesečnoj razini bile porasle za 0,4 posto.

Benzin je poskupio za 9,1 posto, skoro dva i pol puta snažnije nego u kolovozu. Dizel je pak bio skuplji za čak 15,3 posto nego na kraju ljeta kad mu je cijena bila na mjesečnoj razini porasla za 10,1 posto.

Struja je blago poskupjela, za 0,2 posto, nakon što je u kolovozu u sličnom postotku bila pojeftinila. Plin za kućanstva bio je jeftiniji za 0,3 posto nego u kolovozu kada mu je cijena na mjesečnoj razini bila pala za 1,1 posto.

Hrana je u rujnu marginalno pojeftinila na mjesečnoj razini, za svega 0,1 posto, nakon što joj je cijena stagnirala u kolovozu, pokazale su tablice ministarstva trgovine.

Temeljna inflacija tako je iznosila 0,3 posto, kao i u kolovozu.