Hrvatski kirurg nakon šokantne dijagnoze: ‘Vjerujem da papa ima dobre izglede za izlječenje’

Papa je još u nedjelju, 11. listopada, tijekom obraćanja vjernicima otkrio da su mu liječnici tijekom nedavnih pregleda pronašli čvorić na plućima. Pojasnio je da je promjena otkrivena u vrlo ranoj fazi i da je dobro lokalizirana te da su mu liječnici preporučili operativni zahvat.

Prof. dr. sc. Dubravko Jalšovec objašnjava da je plućni čvorić tvorba unutar plućnog tkiva koja se svojom građom, gustoćom i strukturom razlikuje od preostalog zdravog dijela pluća.

POGLEDAJTE VIDEO: Vatikan kaže kako je operacija prošlo dobro

Pokretanje videa... VIDEO Vatikan kaže kako je operacija prošlo dobro | Video: 24sata/Reuters

- Tvorba, odnosno novoizraslina ili čvorić, kako se naziva u narodu, ne mora nužno biti rak pluća. Takve tvorbe mogu biti dobroćudne ili zloćudne te ne moraju biti isključivo tumori, neovisno o tome jesu li dobroćudni ili zloćudni, već mogu biti i promjene povezane s nekim drugim, primjerice upalnim stanjima - objašnjava liječnik.

Kako se doznalo u utorak navečer, u papinu je slučaju ipak riječ o zloćudnoj promjeni. Prema izvješću Associated Pressa, Vatikan je potvrdio da je tijekom operacije utvrđen adenokarcinom pluća, vrsta raka pluća. Papa je podvrgnut operaciji uklanjanja donjeg režnja desnog plućnog krila, a zahvat je prošao uspješno. Točan stadij bolesti još nije objavljen.

Što znači kada je čvorić dobro lokaliziran?

Papa je prilikom najave operacije posebno istaknuo da je čvorić dobro lokaliziran. Pitali smo liječnika što taj izraz zapravo znači i što se iz njega može zaključiti.

- Pojam 'dobro lokaliziran' najčešće se primjenjuje za opisivanje jasno ograničenih tvorbi u odnosu na preostali zdravi dio plućnog tkiva - pojašnjava prof. dr. sc. Jalšovec.

Kirurško odstranjivanje tvorbe može imati i dijagnostičku i terapijsku svrhu, a liječnik objašnjava zašto se takvi zahvati provode.

- Danas je stav u svijetu da se tvorbe pluća odstranjuju kako u cilju postavljanja završne dijagnoze, tako i u cilju samog liječenja njihovim odstranjenjem - ističe liječnik.

Kakvi su mogući operativni zahvati?

Kada je riječ o samoj operaciji, njezin opseg ovisi o dijagnozi koja se postavlja tijekom zahvata. Liječnik je u razgovoru za 24sata, prije objave potvrđene dijagnoze, objasnio da je bez detaljnih nalaza nezahvalno govoriti o tome koji je točno operativni postupak potreban u pojedinačnom slučaju.

- Ne znamo koja je dijagnoza postavljena tijekom operacije hitnom analizom odstranjene tvorbe pluća. Upravo o toj dijagnozi, koju kirurzi dobivaju za vrijeme operacije, ovisi koja se operativna procedura primjenjuje, u kojem opsegu te što sve operativni zahvat uključuje - objašnjava.

Dodaje da se u pravilu najčešće primjenjuju dvije vrste zahvata.

- Opseg ovakvog tipa operacije najčešće je ili odstranjenje same tvorbe u cijelosti ili odstranjenje cijelog plućnog režnja u kojem se tvorba nalazi, uz odstranjenje limfnih čvorova sredoprsja - navodi liječnik.

Kakvi su izgledi za potpuno izlječenje?

Jedno od važnijih pitanja odnosi se na uspješnost liječenja zloćudnih promjena na plućima. Prema riječima prof. dr. sc. Jalšovca, rezultati operativnog liječenja ovakvih tvorbi danas su vrlo dobri, no konačna prognoza ovisi o više čimbenika.

- Danas su rezultati operativnog liječenja ovakvih tvorbi izuzetno dobri, s vrlo velikim izgledima za potpuni oporavak. Ipak, ograđujem se od detaljnije prosudbe jer ne znam točnu dijagnozu tvorbe. Tek će temeljem zaključne analize svih odstranjenih tkiva tijekom operacije biti moguće donijeti prosudbu o mogućim dodatnim vidovima liječenja, kao i detaljniju procjenu cjelokupnog oporavka - govori liječnik.

Iako je naknadno potvrđeno da papa boluje od raka pluća, stadij bolesti i potreba za eventualnim dodatnim liječenjem još nisu poznati. Liječnik je u razgovoru objasnio i kakvi su izgledi za oporavak kod zloćudnih tumora.

- Danas se čak i kod zloćudnih tumora u znatnog broja osoba može očekivati potpuni ili gotovo potpuni oporavak. Osobito u ovakvim slučajevima, kada i uz eventualnu potvrdu zloćudnosti te iste osobe imaju velike izglede za izlječenje, s obzirom na to da se najvjerojatnije radi o početnom stadiju bolesti - objašnjava prof. dr. sc. Jalšovec, uz ogradu da ne raspolaže konačnom dijagnozom.

Koliko traje oporavak nakon operacije?

Oporavak nakon operacije pluća nije jednak kod svih pacijenata. Ovisi ponajprije o vrsti i opsegu zahvata, konačnoj dijagnozi te eventualnoj potrebi za dodatnim liječenjem.

Liječnik objašnjava da je pritom važno razlikovati rani poslijeoperacijski oporavak od cjelokupnog oporavka.

- Rani poslijeoperacijski oporavak traje nekoliko dana, nakon kojih pacijent samostalno hoda i obavlja lakše radnje - ističe.

Za procjenu potpunog oporavka potrebno je znati više detalja o provedenoj operaciji i daljnjem tijeku liječenja.

- Za prosudbu cjelokupnog oporavka bilo bi potrebno poznavati točan tip, odnosno opseg operacije, završnu dijagnozu te moguću potrebu za dodatnim liječenjem. No, u pravilu se i to kreće u razdoblju od nekoliko tjedana, najčešće oko mjesec dana - kaže liječnik.

Koje su moguće komplikacije i koliko su važne godine pacijenta?

Kao i kod drugih kirurških zahvata, i kod operacija pluća postoji mogućnost komplikacija. One mogu biti različite težine, no liječnik ističe da u većini slučajeva ne dolazi do ozbiljnijih poteškoća.

- Osobno nisam sklon govoriti o mogućim komplikacijama zahvata jer je njihov broj teoretski veoma velik i raznovrstan, ali u pravilu najčešće se ili ne događaju ili su blaže naravi. Naravno, postoje i teže komplikacije, no današnja je medicina u velikom broju i takvih slučajeva uspješna u njihovu liječenju i postizanju pozitivnog konačnog ishoda - objašnjava.

Kada je riječ o životnoj dobi pacijenta, naglašava da same godine nisu presudan čimbenik za uspješnost oporavka.

- Veću važnost od godina života ima opće zdravstveno stanje pacijenta. Kako mi nisu poznate moguće druge bolesti pape, ne bih bio sklon davanju konkretnijih procjena, no vjerujem da papa ima vrlo dobre izglede za potpuno izlječenje i oporavak - zaključuje prof. dr. sc. Dubravko Jalšovec.