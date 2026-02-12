Kako piše Jutarnji, Grad je 45 bicikala platio 24.187,50 eura. Namijenjeni su zaposlenicima koji tijekom radnog vremena moraju na kraće sastanke izvan ureda i za obavljanje drugih zadataka tijekom radnog vremena
A kaj je s Bajsovima? Tomašević je uveo bicikle za zaposlenike
Grad je 2025. realizirao nabavu službenih bicikala za zaposlenike gradske uprave, piše Jutarnji list. Za to su potrošili 24.187,50 eura. Kako je pojasnio Grad, radi se o internom sustavu službene mobilnosti zaposlenika tijekom radnog vremena, odnosno da za kraće relacije poput odlaska na sastanke izvan ureda koriste bicikle, a ne automobile.
Jutarnji piše kako su nabavili 45 gradskih bicikala koji su raspoređeni na 16 lokacija na kojima Grad Zagreb ima svoje poslovne prostore. Radi se o internom sustavu koji će služiti kao 'plaćeni' bajs za zaposlenike koji su dobili i interni dopis. U njemu piše da je to poticanje djelatnika na zdraviju i održiviju mobilnost, a korištenje je strogo vezano uz službene potrebe i radno vrijeme.
Prema specifikacijama, piše Jutarnji list, radi se o klasičnim gradskim biciklima za svakodnevnu vožnju po asfaltu. Imaju alu okvir i kotače od 28 inča, trobrzinski unutarnji mjenjač Shimano Nexus i kočnice zatvorenog tipa. Bicikli dolaze i s LED svjetlima, blatobranima i U-lock lokotom, a masa svakog je 15,9 kilograma.
