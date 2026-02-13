Obavijesti

FOTO Ogromna zapljena oružja u Slavoniji: Troje ljudi uhićeno. 'Ovako nešto nismo dugo imali'

Piše HINA,
Foto: PU osječko-baranjska

Od deset osoba obuhvaćenim akcijom, starih između 34 i 62 godine, tri su uhićene i danas će biti predane pritvorskom nadzorniku te ispitane u osječkom Općinskom državnom odvjetništvu

Troje ljudi je uhićeno, a ukupno deset je obuhvaćeno kriminalističkim istraživanjem u sklopu akcije "Colt 45", jedne od najvećih akcija zapljene oružja na području Osječko-baranjske županije, izvijestila je u petak policija.

Načelnik osječko-baranjske kriminalističke policije Krunoslav Patača rekao je na konferenciji za novinare kako je nakon više od šest mjeseci istraživanja, u suradnji s osječkim Općinskim državnim odvjetništvom, u četvrtak obavljena završna akcija nad ukupno deset osoba s područja te županije.

Foto: PU osječko-baranjska

Ističe kako je, temeljem naloga osječkog Županijskog suda, 50 policajaca jučer pretražilo domove, obiteljske kuće i vozila, na ukupno 14 lokacija, na području Belišća, Osijeka, Donjeg Miholjca i drugih dijelova županije.

Pretragama je, uz ostalo, oduzeta 41 puška, jedna automatska puška, strojnica, 25 raznih pištolja, devet optičkih uređaja, 130 spremnika streljiva, 21 prigušivač, 9.800 eura. Također je oduzet jedan raketni bacač, 12,7 kilograma baruta, 11.688 komada raznoga streljiva, 93,9 grama kokaina i 932 grama marihuane te više od 150 raznih dijelova oružja, pojasnio je Patača.

Od deset osoba obuhvaćenim akcijom, starih između 34 i 62 godine, tri su uhićene i danas će biti predane pritvorskom nadzorniku te ispitane u osječkom Općinskom državnom odvjetništvu. Osumnjičeni su za ukupno deset kaznenih djela protuzakonitog posjedovanja, izrade i nabave oružja i eksploziva te neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, navode u osječko-baranjskoj policiji.

Foto: PU osječko-baranjska

Patača je istaknuo kako je za dvije osobe utvrđeno da su djelovali povezano, dok su se ostali pojavljivali kao kupci ili osobe koje su povremeno dolazili zbog usluga popravka ili prepravljanja oružja. 

Utvrđeno je i više slučajeva prodaje toga oružja. Pronašli smo i nekoliko primjeraka visokokvalitetnog oružja, kojeg su osumnjičenici sami napravili u svojim radionicama i koje je spremno za daljnje korištenje. Pet osoba iz ovoga istraživanja imale su ovlaštenje za posjedovanje oružja i bili su članovi određenih lovačkih udruga, dodao je Patača.

Foto: PU osječko-baranjska

Zamjenik načelnika osječko-baranjske policijske uzprave Darijo Premec izvijestio je da je među osobama obuhvaćenim ovom akcijom i jedan policajac, koji je rješenjem načelnika PU udaljen iz službe, a protiv njega će se pokrenuti i disciplinski postupak.

- I nas je iznenadila ovolika količina oružja. Ovo nije oružje koje je zaostalo iz rata, već oružje koje je netko namjeravao koristiti za neke svoje svrhe. Ovakvu zapljenu nismo dugo imali, možda u godinama nakon Domovinskog rata - kazao je Premec.

