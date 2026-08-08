A KOLIKA JE VAŠA? Zašto Vlada odustaje od rasta plaća: Evo koliko su išle gore od 2021.
NOVI EXPRESS Vlada HDZ-a pokušava obuzdati rast javne potrošnje, koja je eksplodirala uoči prošlih izbora, a država prolazi kroz svojevrsnu kompresiju plaća. Ovo su ključni razlozi
Hrvati su otišli na godišnje odmore s prosječnom neto plaćom od oko 1550 eura, ali taj prosjek sve manje govori o stvarnim primanjima. Neto plaće kreću se od oko 880 eura neto za desetinu najslabije plaćenih zaposlenih do više od 2400 eura za desetinu najbolje plaćenih. Desetina broji oko 150 tisuća ljudi! Ipak, posljednjih pet godina tržište rada promijenilo je pravila igre - najbrže rastu plaće na dnu ljestvice, dok se razlike između kvalificiranih fizičkih radnika i visokoobrazovanih zanimanja ubrzano smanjuju.