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Foto: Neva Žganec/Canva
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A KOLIKA JE VAŠA? Zašto Vlada odustaje od rasta plaća: Evo koliko su išle gore od 2021.

Piše Ljubica Gatarić,

NOVI EXPRESS Vlada HDZ-a pokušava obuzdati rast javne potrošnje, koja je eksplodirala uoči prošlih izbora, a država prolazi kroz svojevrsnu kompresiju plaća. Ovo su ključni razlozi

Hrvati su otišli na godišnje odmore s prosječnom neto plaćom od oko 1550 eura, ali taj prosjek sve manje govori o stvarnim primanjima. Neto plaće kreću se od oko 880 eura neto za desetinu najslabije plaćenih zaposlenih do više od 2400 eura za desetinu najbolje plaćenih. Desetina broji oko 150 tisuća ljudi! Ipak, posljednjih pet godina tržište rada promijenilo je pravila igre - najbrže rastu plaće na dnu ljestvice, dok se razlike između kvalificiranih fizičkih radnika i visokoobrazovanih zanimanja ubrzano smanjuju.

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Komentari 128
VIDEO Predsjednik Sindikata: "Neslužbeno, teretni vlak prošao je kroz signal 'STOJ'..."
POLICIJA NA TERENU

VIDEO Predsjednik Sindikata: "Neslužbeno, teretni vlak prošao je kroz signal 'STOJ'..."

Između kolodvora Sveti Ivan Žabno - Gradec kod Bjelovara došlo je do sudara teretnog vlaka HŽ Carga i putničkog vlaka HŽ putničkog prijevoza. U vlaku je bilo 20-ak putnika, teže je ozlijeđen strojovođa
PRIZORI UŽASA Putnički vlak smrskan u sudaru s teretnim, na terenu i helikopter hitne
SUDAR DVA VLAKA

PRIZORI UŽASA Putnički vlak smrskan u sudaru s teretnim, na terenu i helikopter hitne

Putnički i teretni vlak sudarili su se iza 10 sati između Gradeca i Svetog Ivana žabno. U putničkom vlaku bilo je 20-ak putnika, a kako doznajemo teže ozljede zadobio je strojovođa putničkog vlaka. Zatvoren je promet, a fotoreporteri Prigorskog objavili su prve snimke s mjesta sudara
Ovo je heroj koji je spašavao putnike iz vlaka: 'Savjest mi je nalagala da to napravim...'
OPISAO STRAŠNE SCENE

Ovo je heroj koji je spašavao putnike iz vlaka: 'Savjest mi je nalagala da to napravim...'

Svi smo tamo bili zbunjeni, tako da je i mene samoga to šokiralo. Sam prizor događaja me šokirao kada sam vidio, rekao je Božidar Zrinski

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