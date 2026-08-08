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A KOLIKA JE VAŠA? Zašto Vlada odustaje od rasta plaća: Evo koliko su išle gore od 2021.

Piše Ljubica Gatarić,

NOVI EXPRESS Vlada HDZ-a pokušava obuzdati rast javne potrošnje, koja je eksplodirala uoči prošlih izbora, a država prolazi kroz svojevrsnu kompresiju plaća. Ovo su ključni razlozi