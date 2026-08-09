VIDEO Žena koju sumnjiče za teško ubojstvo ide u istražni zatvor. Prijeti joj 40 godina!

Žena (36) koju sumnjiče za teško ubojstvo ispitana je jutros u Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu, gdje je, kako je potvrdila županijska državna odvjetnica Mirela Šmital, iznijela svoju obranu. Nakon ispitivanja, Županijsko državno odvjetništvo predložilo je sucu istrage Županijskog suda u Slavonskom Brodu da joj odredi jednomjesečni istražni zatvor.

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Sudac istrage Mile Soldo prihvatio je prijedlog ŽDO-a te osumnjičenoj odredio istražni zatvor u trajanju od mjesec dana. Nakon odluke suda, odmah je prepraćena u Zatvor u Požegi, gdje će ostati tijekom trajanja istražnog zatvora.

Sudac istrage Mile Soldo potvrdio je kako je za kazneno djelo za koje se osumnjičena tereti propisana kazna zatvora u trajanju od 10 do 40 godina.

- Predloženo je određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti utjecaja na svjedoke i zbog teških okolnosti počinjenja kaznenog djela -rekla je Mirela Šmital, zamjenica županijskog državnog odvjetnika nakon ispitivanja.

Istražni zatvor su joj odredili kako ne bi došlo do ometanja istražnog postupka utjecajem na svjedoke te radi osiguranja neometanog odvijanja istrage.

Istraga se nastavlja, a tijekom postupka bit će utvrđene sve okolnosti ovog teškog kaznenog djela. Podsjećamo, kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je nakon verbalnog sukoba 36-godišnjakinja nožem zadala jednu ubodnu ranu 71-godišnjem partneru. Muškarac je od zadobivene ozljede preminuo na mjestu događaja.

Policija je alkotestiranjem utvrdila da je osumnjičena u trenutku događaja imala 2,03 promila alkohola u krvi.