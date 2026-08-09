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PIJANA IZBOLA PARTNERA

VIDEO Žena koju sumnjiče za teško ubojstvo ide u istražni zatvor. Prijeti joj 40 godina!

Piše Franjo Lepan,
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VIDEO Žena koju sumnjiče za teško ubojstvo ide u istražni zatvor. Prijeti joj 40 godina!
Slavonski Brod: Odvođenje žene osumnjičene za ubojstvo iz zgrade Županijskog suda | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
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Policija je objavila kako su utvrdili da je žena (36) nožem ubola partnera (71) koji je na mjestu preminuo. Imala je 2,03 promila. U nedjelju su je ispitali i poslali u istražni zatvor

Žena (36) koju sumnjiče za teško ubojstvo ispitana je jutros u Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu, gdje je, kako je potvrdila županijska državna odvjetnica Mirela Šmital, iznijela svoju obranu.  Nakon ispitivanja, Županijsko državno odvjetništvo predložilo je sucu istrage Županijskog suda u Slavonskom Brodu da joj odredi jednomjesečni istražni zatvor.

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Privođenje u Slavonskom Brodu VIDEO
Privođenje u Slavonskom Brodu | Video: Franjo Lepan/24sata

Sudac istrage Mile Soldo prihvatio je prijedlog ŽDO-a te osumnjičenoj odredio istražni zatvor u trajanju od mjesec dana. Nakon odluke suda, odmah je prepraćena u Zatvor u Požegi, gdje će ostati tijekom trajanja istražnog zatvora.

POGLEDAJTE FOTKE PRIVOĐENJA VIDEO Ovu ženu (36) sumnjiče za teško ubojstvo u Sl. Brodu. Doveli su je na ispitivanje
VIDEO Ovu ženu (36) sumnjiče za teško ubojstvo u Sl. Brodu. Doveli su je na ispitivanje

Sudac istrage Mile Soldo potvrdio je kako je za kazneno djelo za koje se osumnjičena tereti propisana kazna zatvora u trajanju od 10 do 40 godina.

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Foto: Franjo Lepan/24sata

- Predloženo je određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti utjecaja na svjedoke i zbog teških okolnosti počinjenja kaznenog djela -rekla je Mirela Šmital, zamjenica županijskog državnog odvjetnika nakon ispitivanja. 

Istražni zatvor su joj odredili kako ne bi došlo do ometanja istražnog postupka utjecajem na svjedoke te radi osiguranja neometanog odvijanja istrage.

imala 2 promila Policija o ubojstvu u Sl. Brodu: Pijana žena (36) nakon svađe nožem ubila partnera (71)
Policija o ubojstvu u Sl. Brodu: Pijana žena (36) nakon svađe nožem ubila partnera (71)

Istraga se nastavlja, a tijekom postupka bit će utvrđene sve okolnosti ovog teškog kaznenog djela. Podsjećamo, kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je nakon verbalnog sukoba 36-godišnjakinja nožem zadala jednu ubodnu ranu 71-godišnjem partneru. Muškarac je od zadobivene ozljede preminuo na mjestu događaja.

Policija je alkotestiranjem utvrdila da je osumnjičena u trenutku događaja imala 2,03 promila alkohola u krvi.

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Komentari 44
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