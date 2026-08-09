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TRENER I PODUZETNIK PLUS+

Svi biznisi Slavena Bilića: Evo koliko zarađuje s nekretninama

Piše Luka Safundžić,
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Svi biznisi Slavena Bilića: Evo koliko zarađuje s nekretninama
Split: 11.9.1968. ro?en Slaven Bili? | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Od 2021. suvlasnik je tvrtke F&amp;D RE Makarska, sa Sanjinom Ugarkovićem, Dariom Bošnjakom i Dobrislavom Hrkaćem. Tvrtka je registrirana za poslovanje nekretninama, a od osnutka nema zaposlenih

Slaven Bilić (57), novi izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, godinama je, uz trenersku karijeru, gradio i poslovno carstvo, prije svega kroz ulaganja u nekretnine.

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Komentari 12
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