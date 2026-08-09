Od 2021. suvlasnik je tvrtke F&D RE Makarska, sa Sanjinom Ugarkovićem, Dariom Bošnjakom i Dobrislavom Hrkaćem. Tvrtka je registrirana za poslovanje nekretninama, a od osnutka nema zaposlenih
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Svi biznisi Slavena Bilića: Evo koliko zarađuje s nekretninama
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Slaven Bilić (57), novi izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, godinama je, uz trenersku karijeru, gradio i poslovno carstvo, prije svega kroz ulaganja u nekretnine.
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