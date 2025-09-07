A nije najveći u povijesti: Dva igrača iz SAD-a podijelit će 1,8 milijardi dolara na Powerballu

Dva listića u Teksasu i Missouriju podudarala su se s dobitnim brojevima izvučenima u subotu navečer za jackpot Powerballa od 1,79 milijardi dolara, piše Fox business. Svaki igrač može birati želi li isplatu 410,3 milijuna dolara odjednom (prije poreza) ili isplatu 893,5 milijuna dolara u godišnjim ratama.

Foto: Kylie Cooper

Foto: Kylie Cooper

Najveći jackpot na američkoj lutriji ikad osvojen bio je 7. studenog 2022., kada je igrač iz Kalifornije osvojio nagradu od 2,04 milijarde dolara.

Bijele kuglice izvučene u subotu bile su 11, 23, 44, 61 i 62. Crveni Powerball bio je 17, a Power Play je bio 2 puta.

- Čestitamo našim najnovijim dobitnicima Powerball jackpota te lutriji Missouri i lutriji Texas na prodaji dobitnih listića, rekao je u izjavi Matt Strawn, predsjednik Powerball proizvodne grupe i izvršni direktor lutrije Iowa.

- Svaka prodana srećka od 2 dolara tijekom ovog Powerball jackpota dala je igračima priliku za osvajanje nagrade, a istovremeno je podržala vitalne javne programe i usluge u njihovim zajednicama - i to vrijedi slaviti!, nastavio je.

Dva dobitnika imat će izbor između anuitetske nagrade od 893,5 milijuna dolara ili jednokratne isplate u vrijednosti od 410,3 milijuna dolara. Ako dobitnik odabere opciju anuiteta, primit će jednu trenutnu isplatu, a zatim 29 godišnjih isplata koje se svake godine povećavaju za 5 %. Obje opcije nagrada su prije oporezivanja.

Foto: Profimedia

Osim dobitnika jackpota, 18 igrača osvojilo je milijun dolara spajanjem svih pet bijelih kuglica. Dva igrača osvojila su 2 milijuna dolara odabirom Power Play množitelja i spajanjem svih pet bijelih kuglica.

Jackpot se sada resetira na 20 milijuna dolara za sljedeće izvlačenje u ponedjeljak,a šanse za njegovo osvajanje su 1 prema 292,2 milijuna.