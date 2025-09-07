Guverner Illinoisa: Predsjednik Sjedinjenih Država Chicagu prijeti ratom - ovo nije šala

Taj potez nastoji replicirati operaciju u američkom glavnom gradu Washingtonu, gdje je Trump rasporedio trupe Nacionalne garde i povećao broj saveznih agenata, što je izazvalo negativnu reakciju i novi prosvjed u subotu koji je privukao tisuće ljudi.

- Chicago će uskoro saznati zašto se zove Ministarstvo rata - objavio je Trump u subotu na svojoj mreži Truth Social.

Demokratski guverner Illinoisa, gdje se Chicago nalazi, izrazio je ogorčenost Trumpovom objavom.

- Predsjednik Sjedinjenih Država prijeti ratom protiv jednog američkog grada. Ovo nije šala. Ovo nije normalno. Illinois se neće dati zastrašiti od samozvanog diktatora - napisao je guverner JB Pritzker u objavi na X-u.

Trumpova objava sadrži njegovu sliku očito stvorenu umjetnom inteligencijom i citat: "Volim miris deportacija ujutro" - reference na film "Apokalipsa danas" o Vijetnamskom ratu iz 1979. godine.

U filmu, rečenicu izgovara potpukovnik Bill Kilgore koji kaže da voli miris "napalma" dok američka vojska baca lako zapaljivo oružje na vijetnamske ciljeve. Sedamdesetdevetogodišnji republikanac neprestano je pojačavao prijetnje Chicagu, od prvog spominjanja toga krajem kolovoza. Protutrumpovi prosvjednici izašli su na ulice Chicaga u subotu, noseći transparente s porukama "Stop ovom fašističkom režimu!" i "Ne Trumpu, nema trupa".

Ruta prosvjeda također je prolazila pored Trumpova tornja u Chicagu, a prosvjednici su pravili uvredljive geste prema predsjednikovoj zgradi dok su prolazili.

U subotu je u američkoj prijestolnici, gdje su raspoređene trupe Nacionalne garde otkako je Trump u kolovozu proglasio "izvanredno stanje zbog kriminala", centrom grada prošao prosvjedni marš s tisućama ljudi, a sudionici su zahtijevali kraj "okupacije". Prosvjednici u Washingtonu nosili su obrnute američke zastave dok su marširali pored nacionalnih spomenika, tradicionalno simbola zemlje koja se suočava s egzistencijalnom opasnošću.

Trumpovo raspoređivanje trupa i saveznih agenata - koje je prvo počelo u lipnju u Los Angelesu, a zatim u Washingtonu - izazvalo je sudske tužbe i prosvjede, a kritičari su ga nazvali autoritarnom demonstracijom sile.

Lokalni dužnosnici u Los Angelesu izjasnili su se protiv raspoređivanja i nasilnih taktika što ih koriste agenti ICE-a u Los Angelesu, koji često nose maske, voze se u automobilima bez oznaka te progone i otimaju ljude s ulica bez razloga ili naloga.

Osim u Chicagu, Trump je zaprijetio da će povećati broj vojnika u Baltimoreu i New Orleansu, koje vode demokrati.

U petak je Trump potpisao naredbu kojom se Ministarstvo obrane mijenja u Ministarstvo rata, rekavši da to svijetu šalje "poruku pobjede". Šef Pentagona Pete Hegseth pozdravio je taj potez, rekavši da će SAD odlučno primijeniti nasilje kako bi ostvario svoje ciljeve, bez isprike.