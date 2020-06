A sad, Disneyland: Nitko nema većinu, prema ovim podacima Vlada će se sastaviti trgovinom

Ako Miroslav Škoro želi ući u vlast, morat će surađivati s HDZ-om, koji se ne želi odreći Plenkovića. Bernardić bi mogao biti relativni pobjednik, ali teško će do 76 ruku

<p>HDZ i SDP u središnjem dijelu Zagreba koji je najviše pogođen potresom imaju veliki pad popularnosti.</p><p>Pokazao je to posljednji dio velikog istraživanja u deset izbornih jedinica koje je za <a href="https://www.hrt.hr/" target="_blank">HRT</a> na 6000 građana provela Promocija plus.<br/> Poseban udarac je to premijeru <strong>Andreju Plenkoviću</strong> jer se on tu kao prvi na listi HDZ-a direktno sučeljava s <strong>Davorom Bernardićem</strong>, koji je prvi na listi Restart koalicije. Restart osvaja 29,2 posto, što je 10 posto manje nego prije četiri godine. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Izborna kronika Borisa Rašete</strong></p><p>I dobiva pet mandata u prvoj izbornoj jedinici. HDZ je drugi s velikim zaostatkom jer ima podršku 19,7 posto birača, što je 12 posto manje nego 2016., kad je Plenković kao novi šef HDZ-a uletio u izbornu utrku. Oni osvajaju četiri mandata.</p><p>Glasovi su otišli i lijevo i desno. Koaliciju Domovinskog pokreta u Zagrebu predvodi <strong>Zlatko Hasanbegović</strong>, koji ima potporu 10,4 posto i po tome bi dobio dva mandata. <strong>Tomislav Tomašević</strong> i lista Možemo ima 9,1 posto i također bi osvojili mandat. Most s Marijom Selak Raspudić prelazi prag jer ima 6,3 posto, ali mandat nije siguran, nego će svaki glas odlučivati hoće li ih dobiti oni ili Restart.</p><p>Nakon obrađenih 10 izbornih jedinica, postoji 125 sigurnih mandata na koje ne utječe statistička pogreška od četiri posto, te 15 rubnih za koje traje borba, napominju na HRT-u. Istraživanje se ne odnosi na tri mandata u dijaspori i osam manjinskih. Borba je, kako smo i najavili, tijesna, a Vladu će biti jako teško sastaviti ako bi rezultati izbora bili slični.</p><p>Kad se pogledaju sigurni mandati dva najjača bloka, SDP ima 52, a HDZ 51 zastupnika.</p><p>Ali kad su na HRT-u svim izbornim jedinicama pribrojili i one rubne mandate, Restart je u većoj prednosti.</p><p>S tim, rubnim mandatima rezultat bi bio: Restart koalicija 60 mandata, HDZ 54, Domovinski pokret 18, Most 5, Možemo! 2 i na kraju Živi zid 1. S tim da prema ovim rezultatima nitko od živozidaša, pa ni Ivan Sinčić ni Ivan Pernar, ne bi ušao u Sabor, nego primoštenski gradonačelnik <strong>Stipe Petrina</strong>, koji jedini prelazi izborni prag u 9. izbornoj jedinici (srednja Dalmacija i Lika).</p><p>Na HRT-u napominju kako ova anketa, kao i ostale, nisu predviđanje izbora, nego raspoloženje birača između 14. i 22. lipnja.</p><p>Jasno je da će Vladu biti izuzetno teško sastaviti jer za nju treba podrška barem 76 zastupnika. Restart, ako rezultati budu slični, sa 60 mandata i osam manjinaca te dvoje iz Možemo!, koji su rekli da bi podržali manjinsku lijevu vladu, više nema s kim koalirati. Jer Most neće s njima, ali ni s HDZ-om.</p><p>Najizglednija bi po tome bila koalicija HDZ-a i Škore, ali i tu ima problema. HDZ može računati na barem još dvoje iz dijaspore te bi tako imao 56 mandata. I cijeli Domovinski pokret nije dovoljan, ali treba napomenuti da HDZ neće pristati na njihov uvjet da Plenković ne bude premijer. Također, HDZ ne može na svoju stranu pridobiti tri zastupnika srpske nacionalne manjine ako budu svi Škorini u igri.</p><p>Kako smo već objavili, moguće je da tek umjereniji dio Domovinskog pokreta podrži HDZ, a da onda Plenković lovi i podršku dijela Restart koalicije, poput <strong>Radimira Čačića</strong>, nezavisnih župana ili IDS-a.</p><p>Ako ništa od te trgovine ne uspije, čekaju nas novi izbori najesen. Naravno, rezultati ne moraju biti slični anketi.</p><p>A Miroslav Škoro je nezadovoljan statusom u drugim anketama objavio da će oni, ako budu na vlasti, zabraniti ankete 60 dana prije izbora jer tvrdi da se njima manipulira. Stručnjaci ga opovrgavaju, ali Škoro bi ipak primijenio slovački model zabrane objave anketa. </p><p>Ironija je da je zabranu u Slovačkoj jesenas uz brojne kritike struke i javnosti uvela lijevo-populistička stranka Smer. I to im nije pomoglo. Na izborima ove godine izgubili su vlast.</p>