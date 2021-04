Broj zaraženih opet značajno raste - u posljednja 24 sata zabilježeno je više od 3000 novih slučajeva, a na tržištu cjepiva situacija je sve gora. Sutra je sastanak Vladinog savjeta za koronu pa, moguće, i oštrije mjere

Osim što postoji moguća povezanost između AstraZenecina cjepiva i stvaranja krvnih ugrušaka, u istom je problemu sad i američki Johnson&Johnson, kojeg je Hrvatska u startu naručila nešto manje od milijun doza, njih 900 tisuća. S dvije je doze u cijeloj Hrvatskoj cijepljeno tek nešto više od 113 tisuća ljudi, znači tri posto populacije. Tek druga primljena doza jamči veću zaštitu, koju ionako umanjuju proboji novih sojeva virusa.

Nema nikakve šanse da nam do ljeta bude procijepljeno pola stanovništva, kako se ranije najavljivalo. Zapadne europske zemlje su uvele, ili uvode cijepljenje AstraZenecom samo za stariju populaciju, problem će biti i s isporukama američkog Johnsona. Američki Centar za kontrolu bolesti (CDC) i Agencija za hranu i lijekove (FDA) krenuli su u nadzor šest prijavljenih slučajeva u SAD-u, u kojima je došlo do pojave ugrušaka nakon cijepljenja. Ukupno je upotrijebljeno 6,8 milijuna doza u SAD-u, dok cjepivo u EU tek treba doći. Međutim, kako je priopćila sama tvrtka, preporučeno im je pauziranje u cijepljenju, zbog čega su odlučili odgoditi slanje svoga cjepiva u Europu. Stiglo je u Hrvatsku, prve doze, ali neće u primjenu. Oni koji su se cijepili u SAD-u i drugdje u svijetu trebaju se javiti liječniku u slučaju da unutar tri tjedna osjete jake glavobolje, abdominalnu bol, bol u nogama ili kratkoću daha. EU je ljuta zbog odgode. Ni jedan liječnik, farmakolog ili epidemiolog to neće reći naglas i javno, ali poneki mogući smrtni slučaj na milijune cijepljenih nemjerljivo je manji gubitak od fatalnih posljedica COVID-19.

EU odustaje od vektorskih cjepiva kao što je AstraZeneca i Johnson?

- Kad je čovjek bolestan, nitko neće previše razmišljati o nuspojavama lijeka za tu bolest. Međutim, kad je zdrav, primi cjepivo kao preventivu pa ima nuspojave, cjepivo će, dakako, biti dočekano na nož - kaže nam neformalno jedan epidemiolog. Malo tko zna da je smrtnost zbog fatalnih nuspojava liječenja među šest vodećih uzroka bolničkih smrti u SAD-u. Na svakih tisuću hospitaliziranih, od nuspojava ih umire između 0,9 do čak 6,5. Kako piše talijanska La Stampa, EU komisija je navodno odlučila da s AstraZenecom i J&J neće obnoviti ugovore o kupnji cjepiva za iduću godinu. Fokusirat će se na mRNA tehnologiju, a to su Pfizer i Moderna, dok su AstraZeneca i J&J klasična, vektorska cjepiva koja sadrže “pročišćeni” virus. Nakon epizode s Astrom i J&J, u vodu pada želja EU da do ljeta procijepi 70% stanovništva, 255 milijuna ljudi.

U takvoj EU nemoćna je i Hrvatska, koja cjepivo ne može nabaviti sama. Odnosno može, kroz interventni uvoz od, primjerice, Rusa ili Kineza, ali cjepivo onda ne može proći i kvalitativnu analizu budući da to za cijelu EU radi samo pet specijaliziranih laboratorija u Europi. Kinesko i/ili rusko cjepivo alternativa su za novonastale probleme s AstraZenecom i J&J, no na dugom su štapu zbog procedure koju moraju proći. Osim toga, pitanje je hoće li ih EU sad uzimati uopće, ako neslužbeno najavljuje da će ubuduće pregovarati samo s proizvođačima mRNA cjepiva, a to su zasad Moderna i Pfizer. Ta cjepiva ne sadrže virus nego na drugi način izazivaju stvaranje antitijela na koronu.

Idu li nove, strože mjere?

Ruski Sputnik V prijavio se EU za odobrenje na njenom tržištu i specijalna je komisija EU agencije za lijekove ovih dana trebala otputovati u Rusiju kako bi provjerila proizvodnju. Provjerit će i klinička ispitivanja cjepiva. Osim Sputnika V, Europska agencija za lijekove (EMA) u ovom trenutku ocjenjuje još dva cjepiva za svoje tržište. To je cjepivo CVnCoV, njemačkog CureVaca, također bazirano na mRNA tehnologiji. Treće cjepivo koje je pod lupom jest NVX-CoV2373 od Novavaxa, isto temeljeno na proteinu šiljku, kakav ima i korona. Zahvaljujući tom proteinu, tijelo stvara antitijela i naš imuni sustav, T-stanice, uči da prepozna pravi protein šiljak korona virusa ako on uđe u tijelo i onda ga napadne.

Što Hrvatska i njeni građani mogu dok se čekaju nova cjepiva i razrješenje situacije s već poznatima? Ništa osim donositi vlastite mjere bude li potrebno. Kako doznajemo, u četvrtak će se sastati Vladin savjet za borbu protiv korone, koji čine znanstvenici, epidemiolozi i drugi stručnjaci. Nisu se sastali još od 10. veljače, doznajemo od upućenih. Sjednica je sazvana sad, uoči donošenja novih, strožih mjera, kažu nam, kako bi i Vlada onda mogla reći da se konzultirala sa stručnjacima o tome. Neslužbeno se spominju i žešće mjere zatvaranja budući da je situacija s brojem zaraženih opet kritična.



Gotovo 2000 pacijenata je u bolnici zbog liječenja Covid-19, aktivnih je slučajeva gotovo 14.000, a u protekla 24 sata još je 41 osoba preminula. Respirator je potreban za 185 pacijenata. EU je loše odradila nabavku cjepiva, a Hrvatska je još lošije odradila kampanju cijepljenja. Građani su prepušteni vlastitom tumačenju informacija i nisu dovoljno dobro informirani o tome koliko je moguća nuspojava stvaranja ugrušaka, odnosno koliko je veća dobrobit od cijepljenja

HZJZ: Drugi poremećaji zgrušnjavanja krvi mogući i kod drugih cjepiva, ali manje nego što se očekuje kod necijepljenog stanovništva

Kod osoba koje su primile cjepivo Vaxzevria (ranijeg naziva COVID-19 cjepivo AstraZeneca) zabilježena je u izrazito malom broju slučajeva vrlo rijetka pojava krvnih ugrušaka na rijetkim lokalizacijama u narednim tjednima nakon cijepljenja, priopćio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Krvni ugrušci uglavnom su zamijećeni u venama u području glave i trbuha, a često su praćeni sniženim brojem krvnih pločica (trombocita). U Hrvatskoj je do 9. travnja 2021. utrošeno 178 685 doza AstraZenecinog cjepiva i do sada nije uočen niti jedan slučaj ove vrlo rijetke vrste nuspojave.

Vjerojatnost pojave poremećaja zgrušavanja krvi kao moguće nuspojave cijepljenja izrazito je niska, no osobe trebaju biti svjesne mogućih simptoma kako bi ih prepoznale i zatražile hitnu medicinsku skrb koja će im omogućiti pravovremeno liječenje i smanjenje rizika za razvoj komplikacija. Krvni ugrušci praćeni niskim brojem krvnih pločica (trombocita) mogu se pojaviti od četiri do 20 dana nakon cijepljenja. Cijepljene osobe trebaju bez odgode potražiti hitnu liječničku pomoć ako primijete sljedeće simptome:

Podaci o učestalosti i o rizičnim čimbenicima za nastanak ove vrlo rijetke vrste nuspojave još su uvijek oskudni.

U Ujedinjenom Kraljevstvu su procijenili da se javlja kod jedne od 250 000 osoba cijepljenih prvom dozom AstraZeneca cjepiva. Do sada još nisu uočili pojavu ove nuspojave nakon primjene druge doze tog cjepiva, navodi HZJZ.

Drugi poremećaji zgrušavanja krvi, koji nisu ove vrste, zabilježeni su u Hrvatskoj nakon primjene svih cjepiva protiv COVID-19. Učestalost prijavljenih poremećaja zgrušavanja krvi nakon cijepljenja protiv COVID-19 u Hrvatskoj je, sveukupno za sve dobi, niža od očekivanog broja takvih događaja u necijepljenom stanovništvu, dok je kod osoba mlađih od 40 godina učestalost prijava tih događaja nešto viša od očekivanog broja. S obzirom na korist od cijepljenja u smislu sprječavanja COVID-19, hospitalizacija i smrti od COVID-19, i dalje je veća korist od cijepljenja nego rizik od nuspojava u svim dobnim skupinama odnosno omjer koristi i rizika je i dalje za sva cjepiva povoljan u svim dobnim skupinama. Hrvatski zavod za javno zdravstvo stalno prati i procjenjuje omjer koristi i rizika od cijepljenja na temelju praćenja obolijevanja i smrti od COVID-19, kao i nuspojava cijepljenja u Hrvatskoj i izvan Hrvatske. Preporuke za cijepljenje će se revidirati ako se s vremenom na temelju podataka pokaže da se za određene skupine stanovništva promijenio omjer koristi i rizika, zaključuje HZJZ.

Na skladištu 108.000 doza AstraZenece

U Hrvatsku je dosad stiglo 287.200 doza AstraZenece, koja je promijenila ime u cjepivo Vaxzevria, a do 9. travnja potrošeno je 178.685 doza. To znači da ih na “lageru” ima više od 108.000. HZJZ kaže da dosad nije uočena niti jedna nuspojava krvnih ugrušaka. U Britaniji zabilježena jedna takva nuspojava na 250.000 doza cjepiva

