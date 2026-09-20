Ponesu li naši nosači kojoj pravoj osobi torbicu, samo nebo može biti granica. Doktor Tomislav Madžar nosio je svojedobno Kolindinu torbicu, pa je u medijima zaradio naziv “nosač državnog cekera”...
TRI PITANJA TORBICI PLUS+
'A što se može, to vam je sve HDZ kapitalizam, vidite da se i nosači cekera mogu obogatiti!'
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Nosači torbi u Indiji zovu se kuli. Imaju crvene bluze i bijele hlače. Rode se, žive, nose torbe i umiru u siromaštvu. Ali naši nosači torbica nisu tako bedasti. Ponesu li kojoj pravoj osobi torbicu, samo nebo može biti granica. Doktor Tomislav Madžar nosio je svojedobno Kolindinu torbicu, pa je u medijima zaradio naziv “nosač državnog cekera”.
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