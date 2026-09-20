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KOD BOHINJSKOG JEZERA

STRAŠNA TRAGEDIJA Otac i dijete pali u provaliju kod slapa u Sloveniji, on je poginuo

Piše 24sata,
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STRAŠNA TRAGEDIJA Otac i dijete pali u provaliju kod slapa u Sloveniji, on je poginuo
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Foto: Gorska reševalna služba Bohinj
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Spašavatelji su se spustili prema koritu, koje se nalazilo gotovo 60 metara ispod njih. U akciju se uključila i dežurna ekipa za spašavanje u planinama s Brnika...

Strašna nesreća u Sloveniji. Otac je poginuo, a njegovo dijete teško je ozlijeđeno u nesreći koja se jučer poslijepodne dogodila kod slapa Savica u Bohinju, nedaleko od Bohinjskog jezera. Otac i dijete pali su u provaliju, a u zahtjevnoj akciji spašavanja sudjelovali su gorski spašavatelji i helikopterska ekipa.

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Gorska služba spašavanja Bohinj prvo je dobila dojavu da je dijete palo u provaliju. Kada su spašavatelji stigli na mjesto nesreće, utvrdili su da su u dubinu pale dvije osobe - dijete i njegov otac.

Foto: Gorska reševalna služba Bohinj

Spašavatelji su se spustili prema koritu, koje se nalazilo gotovo 60 metara ispod njih. U akciju se uključila i dežurna ekipa za spašavanje u planinama s Brnika.

Otac je preminuo na mjestu nesreće, dok je teško ozlijeđeno dijete zbrinuto te helikopterom slovenske policije prevezeno u Univerzitetni klinički centar Ljubljana.

Foto: Gorska reševalna služba Bohinj

Zasad nema detaljnijih informacija o njegovu zdravstvenom stanju. Gorski spašavatelji potom su uz pomoć užadi izvukli tijelo poginulog s teško pristupačnog terena i prenijeli ga do mjesta na kojem su ga preuzeli djelatnici pogrebne službe.

Foto: Gorska reševalna služba Bohinj

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