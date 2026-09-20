Studija objavljena prije samo četiri mjeseca u časopisu Environments analizirala je kemijske otrove u ribama iz hrvatske Kupe. Autori su ustanovili zabrinjavajuće količine kemikalija u ribama i povezali to s onečišćenjem Kupe PCB-om koji je od 1962. do 1985. ispuštan iz slovenske tvornice. Dugotrajna konzumacija ribe iz Kupe može predstavljati rizik za zdravlje
ZABRINJAVAJUĆE KOLIČINE PLUS+
ZABORAVLJENI EKOCID U ribama iz Kupe i danas ima kemijskog otrova ispuštanog do 1985.!
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Današnja afera s tisućama tona ilegalno odloženog otpada u Lici ponovno je otvorila pitanje koje se u Hrvatskoj periodično vraća: koliko zapravo znamo o onome što završava u našem tlu i vodama, tko to kontrolira i koliko vremena može proći prije nego što stanovništvo dozna da postoji problem?
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