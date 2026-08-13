A zašto od HDZ-a nismo mogli čuti ni 'P' o Poznanovcu? Kojeg sada nabijaju na nos opoziciji...

HDZ je dugo razmišljao, promišljao, smišljao i napokon se dosjetio kako će reagirati na ekološku katastrofu u Gospiću.

Pa nakon što je njegov predsjednik Andrej Penković na press konferenciji za sve optužio "histeričnu oporbu", HDZ je lijevoj oporbi nabio na nos - Poznanovec.

"Zašto od oporbe ne možete čuti ni 'P' o ekološkoj bombi u Poznanovcu?", upitao je HDZ u svojoj jučerašnjoj objavi na Facebooku.

Razloge za izostanak reakcija u tom slučaju HDZ pronalazi u činjenici da je riječ o Krapinsko-zagorskoj županiji u kojoj "SDP odavno ima apsolutnu vlast, u kojoj je SDP-ov županijski pročelnik već osuđen za krivotvorenje službene dokumentacije kod izdavanja dozvole za odlaganje otpada, u kojoj su partijski kadrovi dilali sa znamenitim bračnim parom Šincek".

Sve to HDZ jako dobro zna.

Nije ni pisnuo

Ali zašto onda HDZ nije govorio o Poznanovcu? Kad već nije govorio o Gospiću? Zašto više od godinu dana HDZ nije ni pisnuo o ekološkoj bombi u Krapinsko-zagorskoj županiji kojom sada nastoji skrenuti pažnju s Gospića?

Možda zato što je njegov bivši glavni državni inspektor i predsjednik zagrebačkog HDZ-a Andrija Mikulić bio umiješan i u taj kriminal?

HDZ je potpuno izgubio kompas u vezi Gospića, a i drugih ekoloških bombi koje otkucavaju po Hrvatskoj, i to uglavnom u županijama i gradovima pod kontrolom HDZ-a. Kad Plenković već ne relativizira problem Gospića i proglašava ga "histerijom oporbe", onda HDZ skreće pažnju od ekocida u Gospiću na druge slučajeve ekocida u Hrvatskoj.

O kojima je također šutio. I u kojima su njegovi ljudi također imali prste.

Mikulić sve znao

Mještani Poznanovca godinama su upozoravali Državni inspektorat na ilegalno deponiranje više od 4500 tona opasnog otpada pristiglog iz Slovenije. Andrija Mikulić uhićen je i smijenjen s dužnosti zbog sumnje u primanje mita od poduzetnika Josipa Šinceka, čija mreža se izravno povezuje s uvozom, švercom i nepropisnim zakapanjem opasnog tehnogenog otpada na lokacijama kao što su Gospić, Poznanovec, Vrginmost i Benkovac.

Zašto je HDZ o tome šutio? Kad su o tome već šutjeli SDP i Možemo?

Oporba o svemu ovome danas može samo govoriti, jer nema mehanizme, instrumente ni institucije kojima bi izravno djelovala u kontroli stanja na opasnim odlagalištima u Hrvatskoj. Ali HDZ ima cijelu državu u svojim rukama.

Zašto se onda ponaša kao oporbena stranka koja prozirnom tehnikom "whataboutizma" skreće pažnju sa svog na tuđi problem?

HDZ-ov problem

Premda su zapravo sve to dijelovi istog problema. HDZ-ova političkog problema. Problema s HDZ-ovim državnim inspektorom. S HDZ-ovim institucijama. S HDZ-ovom državom u kojoj je moguće odlaganje desetina tisuća tona opasnog otpada po raznim lokacijama. Bez ikakve kontrole.

HDZ se voli hvaliti da kontrolira sve u ovoj državi. Osim ovoga.

Pa onda Plenković govori da je Gospić "histeriziranje oporbe", a njegov HDZ proziva oporbu zato što šuti o drugim opasnim odlagalištima. Može li se onda Poznanovec porglasiti "histeriziranjem HDZ-a"?

Spašava sebe

Umjesto da je djelovao u Poznanovcu, a onda i prvi nabio oporbi na nos taj nesretni Poznanovec, kao primjer "SDP-ove kontaminacije, kriminalnog gena i toksičnog zagrljaja", HDZ je o njemu mudro šutio, kao što je šutio o Gospiću, pa onda i Benkovcu i ostalim kontaminiranim lokacijama.

Jer je šutio o vlastitoj umiješanosti u kriminal.

I zato danas proziva SDP i Možemo! zbog Poznanovca, a sjetili su se i Jakuševca, jer očekuje od lijeve oporbe da šuti o Gospiću baš kao što su i oni godinama šutjeli.