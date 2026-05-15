PALESTINSKI DAN NAKBE

Abas u pismu UN-u zatražio da se Izrael povuče iz Gaze i da se uspostavi palestinska država

Piše HINA,
Nakon sve ove smrti, razaranja, raseljavanja i pustošenja, došlo je vrijeme za život, oporavak i ponovnu izgradnju, navodi Abas

Palestinski predsjednik Mahmud Abas opisao je palestinski problem kao najveći test vjerodostojnosti međunarodnog sustava, u svome pismu Ujedinjenim narodima poslanom povodom obilježavanja 78. godišnjice Nakbe, kojom Palestinci obilježavaju gubitak svoje domovine tijekom ili nakon arapsko-izraelskog rata 1948. godine.

"Tko god vjeruje da se mir i sigurnost mogu postići bez ostvarivanja prava palestinskog naroda, osiguravanja nezavisnosti njihove države prema granicama iz 1967. godine, te iskorjenjivanja izraelske okupacije iz nje, bez obzira na to koliko dugo to potrajalo, u zabludi je", napisao je.

U svome pismu, čelnik Palestinske samouprave pozvao je na povlačenje izraelske vojske iz Pojasa Gaze.

"Gaza je integralni dio Države Palestine, i prijelazni aranžmani moraju pogodovati ujedinjenju Zapadne obale i Pojasa Gaze, ucrtavajući put ostvarenju prava na samoodređenje našeg naroda i nezavisnost naše države", piše.

 "Nakon sve ove smrti, razaranja, raseljavanja i pustošenja, došlo je vrijeme za život, oporavak i ponovnu izgradnju", navodi Abas.

Palestinci obilježavaju Dan Nakbe (Dan katastrofe) 15. svibnja, samo dan nakon godišnjice utemeljenja države Izrael, 14. svibnja 1948. godine.

Na ovaj dan komemoriraju bijeg i protjerivanje više od 700 tisuća Palestinaca tijekom Prvog arapsko-izraelskog rata 1948. godine.

Na dan 15. svibnja Palestinci izlaze na ulice i prosvjeduju protiv raseljavanja. Mnogi nose palestinske zastave, donose ključeve svojih bivših domova ili nose transparente sa simbolima ključeva koji simboliziraju nadu u povratak kući i ono što vide kao svoje pravo na povratak.

Prema brojkama UN-a, broj palestinskih izbjeglica i njihovih potomaka sada se popeo na oko šest milijuna.

Uz prijepor o budućem statusu grada Jeruzalema, pitanje izbjeglica jedno je od najkompleksnijih pitanja u izraelsko-palestinskom sukobu.

