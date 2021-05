Jedan od najpoznatijih svjetskih meteoroloških servisa, AccuWeather, objavio je dugoročnu prognozu za ljeto u Europi. Iako će se ljetni solsticij ove godine dogoditi 20. lipnja, klimatološko ljeto počinje već prvog dana sljedećeg mjeseca.

Prema najavama AccuWeatherovog tima meteorologa, ljetne vrućine koje će se širiti Europom tijekom ljeta i nedostatak duljih kišnih epizoda u dijelovima kontinenta, mogle bi stvoriti ozbiljne probleme za poljoprivrednike.

Čak i zemlje koje su otporne na uvjete suše, mogle bi se suočiti s problemima s obzirom na to da se zimsko vrijeme ove godine nad dijelovima kontinenta zadržalo dulje nego što je uobičajeno.

Najveće vrućine u Španjolskoj, Portugalu i Italiji

Ovog će ljeta najtoplije biti u Portugalu, Španjolskoj, južnoj Francuskoj i većem dijelu Italije jer će se toplina iz sjeverne Afrike širiti prema sjevernoj i južnoj Europi.

Prosječne temperature na području jugozapadne i jugoistočne Europe tijekom ljetnih mjeseci biti blizu ili iznad normale. U lipnju se očekuju prosječne temperature od 21 do 26 Celzijevih stupnjeva, a u srpnju od 26 do 34 Celzijeva stupnja.

Na Balkanu malo oborina i mogućnost suše

I središnjim i jugoistočnim dijelovima Europe ovog će ljeta zavladati sušniji uvjeti. Vrućina će se širiti i iz Španjolske i Italije pa sve do juga Ujedinjenog Kraljevstva, sjeverne Francuske, Belgije, Njemačke, južne Poljske, Ukrajine i balkanskih zemalja.

No, širenje toplog vremena neće biti dosljedno na ovim područjima, napominju meteorolozi.

- Na zapadu i na istoku može biti vrućine, ali nikada istovremeno - rekao je meteorolog AccuWeathera Tyler Roys.

- Rijetko se događa da je vrućina ravnomjerno raspoređena na dva dijela kontinenta. Vjerojatnije je da će vrućina dolaziti u valovima - dodaje.

U Dalmaciji vrlo vruće ljeto

Na području srednje Europe i Balkana tijekom lipnja se očekuju prosječne temperature od 19 do 21 Celzijev stupanj, a u srpnju od 21 do 25 Celzijevih stupnjeva. U kolovozu se očekuje da će prosječne temperature opet početi padati prema 19 do 21.

Ovog se ljeta na području srednje Europe i Balkana očekuje da će količina oborina biti niža od prosječne, pogotovo u Francuskoj, Njemačkoj i Ujedinjenom Kraljevstvu.

Na području Dalmacije očekuje se vrlo vruće ljeto s manje oborina od prosjeka.

Na području srednje Europe i Balkana najviše topline i sušnog vremena očekuje se sredinom i krajem ljeta. Kako kažu meteorolozi, to ne isključuje pojedine epizode olujnih nevremena i grmljavine na tom području. Ali one ne bi trebale biti dugotrajne.

- Ne očekujemo dugotrajne oluje raširene na cijelom području srednje Europe, ali lokalne ekstremnije promjene vremena su moguće - kaže meteorolog Roys.

Vlažno, prohladno i mokro u Skandinaviji i na Baltiku

Zbog sporog kretanja vrućina iz južne Europe očekuje se da će se nad najsjevernijim dijelovima kontinenta zadržati ispodprosječne temperature. Nad regijom će se tijekom ljeta zadržati i dulja kišna razdoblja.

Tijekom kolovoza se očekuju vrlo nestabilne vremenske prilike.

Na ovom će se području tijekom ljeta, kako najavljuju meteorolozi AccuWeathera, najviše dnevne temperature kretati od 21 do 26 Celzijevih stupnjeva.