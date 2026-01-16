Obavijesti

VRATIO SE NA PLESO

Problemi s hrvatskim Rafaleom: Prisilno je sletio zbog kvara

Piše Marta Divjak,
U Velikoj Gorici održava se AIRVG2025 - Zrakoplovni dan | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Iako MORH i HRZ potvrđuju da je sve odrađeno prema sigurnosnim procedurama, detalje o uzroku kvara i održavanju zrakoplova nisu podijelili s javnosti

Admiral

Prilikom pokušaja polijetanja iz vojne baze na Plesu, jučer je jedan od novih hrvatskih borbenih zrakoplova Rafale morao prisilno prekinuti redovitu zadaću. Dnevnik Nove TV neslužbeno doznaje kako je pilot odmah nakon polijetanja uočio kvar na sustavu za uvlačenje stražnjih kotača, zbog čega je, nakon kraćeg kruženja, uspješno sletio.

PROZVAO MILANOVIĆA Stipo Mlinarić o Rafaleima: 'Znam kako je nama bilo 1991. boriti se bez potpore iz zraka'
Iako MORH i HRZ potvrđuju da je sve odrađeno prema sigurnosnim procedurama, detalje o uzroku kvara i održavanju zrakoplova nisu podijelili s javnosti, piše Dnevnik.hr.

Zanimljivo, u petak poslijepodne na Facebooku NATO je objavio kako kreće 'nova era za hrvatske zračne snage'. Naveli su kako je Hrvarska od 1. siječnja 2026. godine, u potpunosti odgovorna za zaštitu vlastitog neba modernim Rafale multirolnim lovcima, integriranim u NATO-ovu Integriranu zračnu i raketnu obranu (IAMD).

- Prelazak s MiG-21 na Dassault Rafale označava veliki skok u sposobnosti: moderne senzore, interoperabilnost sa saveznicima i besprijekornu integraciju u NATO zapovjedništvo i kontrolu. Tijekom tranzicije, Italija i Mađarska osigurale su kontinuiranu zaštitu zračnog prostora, jasan primjer savezničke solidarnosti na djelu. Sada, s obučenim i spremnim hrvatskim posadama, Rafales stoji na straži 24/7, jačajući i nacionalnu sigurnost i kolektivnu obranu NATO. Moderni zrakoplovi. Obučeni ljudi. Jedan Savez - stoji u njihovoj objavi. 

 

