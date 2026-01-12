Adio, minusi! Barem na neko vrijeme: Promjena vremena pred Hrvatskom, rastu Celzijusi

Velike hladnoće, s temperaturama i od -15 pa i -20 stupnjeva Celzijevih, na neko vrijeme odlaze u prošlost. Pred Hrvatskom je nova promjena vremena...

- Umjereno, ponegdje i pretežno oblačno. Malo kiše je moguće na sjevernom Jadranu te u Gorskom kotaru i Lici. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, u gorju i jak, a na Jadranu i jugo. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od -4 do 1, na Jadranu 2 do 7, a najviša dnevna između 4 i 9, na Jadranu 8 i 13 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za utorak, 13. siječnja.

Foto: DHMZ

+Za zagrebačku, osječku, karlovačku, gospićku i kninsku regiju na snazi je žuti meteoalarm zbog snijega i poledice.

U srijedu, 14. siječnja, meteoalarmi nisu oglašeni za Hrvatsku.

A evo kakvo vrijeme iz DHMZ-a najavljuju u idućim danima...

Foto: DHMZ

- Promjenljivo, ponegdje i pretežno oblačno. U unutrašnjosti mjestimice magla, uglavnom u petak, moguće i u četvrtak. Malo kiše povremeno u Gorskoj Hrvatskoj, osobito u Gorskom kotaru, te na sjevernom Jadranu, a u četvrtak i u središnjim i istočnim predjelima te u dijelu Dalmacije. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u gorju i jak, a na Jadranu slabo i umjereno jugo, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak, u petak sjeverozapadnjak. Temperatura zraka u osjetnom porastu.

