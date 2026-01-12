Obavijesti

News

Komentari 0
VREMENSKA PROGNOZA

Adio, minusi! Barem na neko vrijeme: Promjena vremena pred Hrvatskom, rastu Celzijusi

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Adio, minusi! Barem na neko vrijeme: Promjena vremena pred Hrvatskom, rastu Celzijusi
17
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL, DHMZ, Canva

Umjereno, ponegdje i pretežno oblačno. Malo kiše je moguće na sjevernom Jadranu te u Gorskom kotaru i Lici, stoji u prognozi DHMZ-a za utorak, 13. siječnja...

Admiral

Velike hladnoće, s temperaturama i od -15 pa i -20 stupnjeva Celzijevih, na neko vrijeme odlaze u prošlost. Pred Hrvatskom je nova promjena vremena...

- Umjereno, ponegdje i pretežno oblačno. Malo kiše je moguće na sjevernom Jadranu te u Gorskom kotaru i Lici. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, u gorju i jak, a na Jadranu i jugo. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od -4 do 1, na Jadranu 2 do 7, a najviša dnevna između 4 i 9, na Jadranu 8 i 13 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za utorak, 13. siječnja.

Foto: DHMZ

+Za zagrebačku, osječku, karlovačku, gospićku i kninsku regiju na snazi je žuti meteoalarm zbog snijega i poledice.

U srijedu, 14. siječnja, meteoalarmi nisu oglašeni za Hrvatsku.

A evo kakvo vrijeme iz DHMZ-a najavljuju u idućim danima...

Foto: DHMZ

- Promjenljivo, ponegdje i pretežno oblačno. U unutrašnjosti mjestimice magla, uglavnom u petak, moguće i u četvrtak. Malo kiše povremeno u Gorskoj Hrvatskoj, osobito u Gorskom kotaru, te na sjevernom Jadranu, a u četvrtak i u središnjim i istočnim predjelima te u dijelu Dalmacije. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u gorju i jak, a na Jadranu slabo i umjereno jugo, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak, u petak sjeverozapadnjak. Temperatura zraka u osjetnom porastu.

Ovdje svakodnevno pratite vremensku prognozu 24sata

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Drama u hotelu Porin u Novom Zagrebu: Ruskinja je dildom od 30 centimetara tukla zaštitara
NEVJEROJATNO

Drama u hotelu Porin u Novom Zagrebu: Ruskinja je dildom od 30 centimetara tukla zaštitara

Sud im je izrekao kaznu od 30 dana uvjetnog zatvora. Uz to, sud je naredio policiji da uhićenom muškarcu vrati mobitel, ali ženi su trajno oduzeli umjetno spolovilo.
Kako je Benčić kupila stan od 115 kvadrata za 304.000 eura? Ovako je vlasnik spustio cijenu
NEKRETNINA U CENTRU

Kako je Benčić kupila stan od 115 kvadrata za 304.000 eura? Ovako je vlasnik spustio cijenu

Mnogi su ostali začuđeni cijenom od samo 2630 eura po kvadratu za stan u centru Zagreba. Tražena cijena za stan građen prije II. Svjetskog rata je bila 318.000 eura, a Benčić je pokušala srezati cijenu na ispod 300.000 €
Minusi i led i jutros su okovali Hrvatsku: U Gospiću čak -16°C!
TOPLO SE OBUCITE

Minusi i led i jutros su okovali Hrvatsku: U Gospiću čak -16°C!

Veliki dijelovi Hrvatske i jutros su se našli pod debelim minusima. I dok je na jugu zemlje temperatura oko nule, kontinentalnu Hrvatsku, ali i istok u 6 ujutro dočekalo je hladno buđenje...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026