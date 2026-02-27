Obavijesti

Imamo dokumente! Zbog ovoga padaju ukrajinske mega farme i tvornica pilića na Banovini...

Piše Ivan Pandžić,
Čitanje članka: 5 min
Imamo dokumente! Zbog ovoga padaju ukrajinske mega farme i tvornica pilića na Banovini...
Čelnik Siska je poslao dokaze koje objavljujemo i po kojima tvornica nije u skladu s prostornim planom iako je njegova prethodnica izdala suprotnu potvrdu. Ministarstvo će zbog toga srušiti ključni dokument za investiciju

U slučaju izgradnje tvornice i farmi za uzgoj pilića u Sisačko-moslavačkoj županiji upravo je došlo do potpunog preokreta, koji će onemogućiti tu investiciju protiv koje su prosvjedovali građani. Do tog preokreta dovela je jedna stara pruga, visina tvornice, planirana prometnica i pročistač voda.

