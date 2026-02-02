Najveća oporbena stranka zasad ne otkriva razloge, potvrđeno je tek da je bivši novinar uklonjen iz svih stranačkih komunikacijskih grupa
PROMJENE U STRANCI
Adrian De Vrgna smijenjen u SDP-u? Glavašević nasljednik?
Čitanje članka: < 1 min
Adrian de Vrgna, kako nam je potvrđeno, uklonjen je iz svih stranačkih komunikacijskih grupa u SDP-u. Upitna je i njegova pozicija u stranci. SDP se večeras o ovome nije službeno oglasio.
Prema našim informacijama, odluka je donesena nakon incidenta koji se dogodio na privatnom okupljanju nakon dodjele jedne nagrade, no službene potvrde o razlozima ovog poteza zasad nema.
Na njegovo bi mjesto, prema istim izvorima, trebao doći Bojan Glavašević.
Očekuje se stranački sastanak u utorak ujutro.
- Ništa više od toga zasad ne znamo. Sa Sinišom Hajdašem Dončićem razgovarat ću kasnije, no činjenica je da su ga počeli uklanjati iz svih SDP-ovih grupa- rekao je sugovornik iz vrha SDP-a.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku