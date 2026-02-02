Adrian De Vrgna smijenjen u SDP-u? Glavašević nasljednik?

Adrian de Vrgna, kako nam je potvrđeno, uklonjen je iz svih stranačkih komunikacijskih grupa u SDP-u. Upitna je i njegova pozicija u stranci. SDP se večeras o ovome nije službeno oglasio.

Prema našim informacijama, odluka je donesena nakon incidenta koji se dogodio na privatnom okupljanju nakon dodjele jedne nagrade, no službene potvrde o razlozima ovog poteza zasad nema.

Na njegovo bi mjesto, prema istim izvorima, trebao doći Bojan Glavašević.

Očekuje se stranački sastanak u utorak ujutro.

- Ništa više od toga zasad ne znamo. Sa Sinišom Hajdašem Dončićem razgovarat ću kasnije, no činjenica je da su ga počeli uklanjati iz svih SDP-ovih grupa- rekao je sugovornik iz vrha SDP-a.