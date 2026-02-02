Obavijesti

PROMJENE U STRANCI

Adrian De Vrgna smijenjen u SDP-u? Glavašević nasljednik?

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
Adrian De Vrgna smijenjen u SDP-u? Glavašević nasljednik?
Zagreb: Glasnogovornik SDP-a, Adrian De Vrgna, dao je izjavu za medije nakon sjednice stranke | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Najveća oporbena stranka zasad ne otkriva razloge, potvrđeno je tek da je bivši novinar uklonjen iz svih stranačkih komunikacijskih grupa

Adrian de Vrgna, kako nam je potvrđeno, uklonjen je iz svih stranačkih komunikacijskih grupa u SDP-u. Upitna je i njegova pozicija u stranci. SDP se večeras o ovome nije službeno oglasio.

Prema našim informacijama, odluka je donesena nakon incidenta koji se dogodio na privatnom okupljanju nakon dodjele jedne nagrade, no službene potvrde o razlozima ovog poteza zasad nema.

Na njegovo bi mjesto, prema istim izvorima, trebao doći Bojan Glavašević.

Očekuje se stranački sastanak u utorak ujutro.

Veselo na SDP-ovom skupu: Šef slao puse, a evo tko je sve bio

- Ništa više od toga zasad ne znamo. Sa Sinišom Hajdašem Dončićem razgovarat ću kasnije, no činjenica je da su ga počeli uklanjati iz svih SDP-ovih grupa- rekao je sugovornik iz vrha SDP-a.

