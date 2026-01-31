Veselo na SDP-ovom skupu: Šef slao puse, a evo tko je sve bio

„Sve što se događalo tijekom njegovih mandata rezultiralo je povećanjem raspoloživog novca koji je njegova Vlada dijelila. Kada je izbio covid, EU je osigurala sredstva za saniranje posljedica zatvaranja gospodarstva, što je Plenković prikazao kao rezultat svoje politike i svoju zaslugu. Poslije potresa 2020., EU je osigurala sredstva za obnovu, a na to se nadovezao Europski plan za oporavak i otpornost, što je još europskih sredstava kojima je upravljala Plenkovićeva Vlada, uz redovitu europsku sedmogodišnju proračunsku omotnicu”, rezimirao je premijerov rad. | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL