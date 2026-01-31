Obavijesti

Veselo na SDP-ovom skupu: Šef slao puse, a evo tko je sve bio

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić najavio je u subotu na konvenciji stranke da će politika njegove vlade biti smanjenje radnog vremena i jače oporezivanje kapitala dok je vjernike iz SDP-a pozvao da se suprotstave ultrakonzervativcima u svojim župama
Zagreb: Izvještajno-tematska Konvencija SDP-a
Tematsko-izvještajna konvencija Socijaldemokratske partije Hrvatske održavala se u Zagrebu, a na skup je pozvano više od 700 delegata stranačkih organizacija iz cijele Hrvatske. | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Tematsko-izvještajna konvencija Socijaldemokratske partije Hrvatske održavala se u Zagrebu, a na skup je pozvano više od 700 delegata stranačkih organizacija iz cijele Hrvatske.
