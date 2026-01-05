Adventske kućice se pokazale kao unosan posao: 'Znalo se čekati u redu i po 40 minuta'

Blagdanska sezona u Hrvatskoj polako se privodi kraju, a iz podataka Porezne uprave jasno je da su adventske manifestacije i ove godine donijele značajnu potrošnju te postale unosan posao za mnoge ugostitelje diljem zemlje.

Podaci pokazuju da se u prosincu na adventskim kućicama trošilo više nego u istom razdoblju prošle godine, što potvrđuju i turističke zajednice od sjevera do juga Hrvatske. Ugostitelji koji su radili više od četrdeset dana na otvorenom ističu da su zadovoljni rezultatima, unatoč hladnim temperaturama koje su povremeno padale i do -5 °C.

Zagrebački vlasnici kućica izdali su desetke tisuća porcija hrane i pića, a neki su imali i gužve u kojima su se posjetitelji znali čekati i po 40 minuta kako bi naručili.

- Znalo se u jednom danu potrošiti 300 litara vanilije i 100 kilograma smjese za fritule koje radimo, tako da smo zadovoljni - rekla je za RTL jedna od ugostiteljica.

Porezna uprava je objavila i konkretne brojke: broj fiskaliziranih računa u prosincu premašio je 34 milijuna, što je povećanje od šest posto u odnosu na prošlu godinu, dok je ukupan prihod od pripreme i usluživanja hrane i pića dosegnuo više od 330 milijuna eura, što je čak 14 posto više nego lani.

Unatoč pozitivnim brojkama, potrošači su se žalili na visoke cijene, osobito hrane i pića na adventskim kućicama, koje su često bile znatno više nego prošlih godina.