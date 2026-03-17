Obavijesti

News

Komentari 11
DOZNAJEMO

PLENKI 'SKAVAO' JOŠ JEDNOG 'Popio sam kavu s premijerom. A HDZ mi je poslao čestitku...'

Piše Luka Safundžić
Čitanje članka: 2 min
Foto: PIXSELL/

U ovom trenutku nikakva odluka nije donesena. To je moj mandat i od stranke, poručio je Beljak...

Politička križaljka u Hrvatski sabor trenutno ide u prilog vladajućima, odnosno HDZ-u i Andreju Plenkoviću a prema svemu sudeći mogla bi uskoro biti i dodatno učvršćena. Nakon što su se parlamentarnoj većini priključili Boška Ban i Dario Zurovec, vladajuća koalicija narasla je na stabilnih 78 ruku. Sugovornik blizak premijeru Plenkoviću tvrdi kako nakon posljednjih političkih preslagivanja nema pretjerane užurbanosti oko daljnjeg širenja većine, no istodobno priznaje da se razgovori ipak vode i to u smjeru dugoročnog političkog pozicioniranja. U fokusu je pritom Hrvatska seljačka stranka koja bi pod novim vodstvom mogla napraviti zaokret.

Prema informacijama iz HDZ-a, komunikacija s novim predsjednikom stranke već postoji, a razgovori se vode u smjeru postupnog približavanja.

Taj kontekst dodatno dobiva na težini nakon sastanka predsjednika HSS-a Darka Vuletića s čelnikom Europske pučke stranke, Manfredom Weberom, održanog u Zagreb prilikom njihovog sastanka krajem siječnja. Na sastanku se razgovaralo o aktualnim političkim temama, a Vuletić je, kako navode iz stranke, podsjetio na povijesnu ulogu i političku tradiciju HSS-a.

Ipak, konkretni pomaci zasad ovise o raspletu unutar samog HSS-a. Naime, stranka trenutačno raspolaže jednim saborskim mandatom koji drži Krešo Beljak. Novo vodstvo zatražilo je od Beljaka da mandat vrati stranci, čime bi se otvorio prostor za potencijalne pregovore s HDZ-om. Beljak, međutim, zasad ne daje konačan odgovor.

- U ovom trenutku nikakva odluka nije donesena. To je moj mandat i od stranke, situacija je komplicirana. Vidjet ćemo - rekao nam je. S druge strane, Vuletić ne skriva da bi u slučaju preuzimanja mandata bio spreman na razgovore s vladajućima.

- Sve je još u zraku. Poslao sam pismo zastupniku i sada čekamo. Komunikacija postoji zbog suradnje na lokalnim razinama. S premijerom sam se susreo, popili smo kavu, ali ne na tu temu - istaknuo je, dodajući kako su mu čestitke nakon preuzimanja stranke stigle i iz HDZ-a, ali nisu iz SDP-a i Možemo. 

Za razliku od HSS-a, mogućnost suradnje s Nezavisnom platformom Sjever trenutačno nije na stolu. Iako ta platforma u Saboru ima dva zastupnika, iz HDZ-a poručuju kako formalni razgovori nisu otvoreni.

- Komunikacija je postojala nakon izbora, no Matija Posavec tada nije bio spreman za koaliciju. To poštujemo. Njihovi zastupnici ionako često konstruktivno sudjeluju u glasanjima - ističe izvor blizak premijeru Andreju Plenkoviću.

Iako trenutačno nema dramatičnih pregovora ni političkih preokreta, jasno je da prostor za širenje koalicije postoji.  Za sada, vladajući drže čvrste konce, ali premijeru bliski suradnici govore da priča o 78 ruku možda još nije završena.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026