Adventski reket: 'Plaćamo im i čaše, mogu nas i kažnjavati...'

Ekskluzivno donosimo detalje ugovora kojima “kraljevi Adventa” deru ugostitelje. Također, imamo uvid u korespondenciju “kraljeva Adventa” s unaprijed dogovorenim zakupnicima gotovo dvadeset dana prije ikakvih službenih odobrenja od Grada Zagreba.

“Kraljevi Adventa” su sedam tvrtki i udruga kojima su bez natječaja za sitniš dodijeljene najatraktivnije lokacije u Zagrebu. I ne samo to, neki su ih čak dobivali bez ikakve naknade i uz milijunske subvencije. Oni su zatim iznajmili kućice na tim lokacijama ugostiteljima za višestruko veće cijene, koje sežu do sto tisuća kuna. Ali to nije jedina stvar na kojoj deru ugostitelje.

U ugovorima koje su sklopili propisuje se niz striktnih pravila kojih su se zakupci prisiljeni pridržavati i dodatno plaćati.

Novinari 24sata otkrili su ugovore nekoliko atraktivnih lokacija. Kućice su dane za nekoliko desetaka tisuća kuna, a točne iznose nećemo objaviti zbog zaštite onih koji su nam ih ustupili. Ti ugostitelji nam kažu: “Dosta je takvog reketa”.

Radi se o zakupcima koji nemaju kućice na Trgu, gdje cijene najma dosežu i do 100.000 kuna.

U ugovorima se navodi kako zakupci moraju prodavati točno određena pića (navedeni su brendovi vode, piva, žestokog pića). Od tih sponzorskih ugovora, ugostitelji nemaju ništa, nego novac ide posrednicima.

Ograničena im je potrošnja struje. Tu je i nevjerojatna odredba da zakupac, ne zaposlenik, mora biti prisutan osobno u kućici od jutra do zatvaranja, a ako ga nema dulje od sat - slijede penali. Kako u kojem ugovoru, kazne su od 300 do 900 kuna. Ako zakupac i koju minutu prekorači radno vrijeme, opet slijedi kazna koja varira od 300 do 900 kuna.

Sve se plaća unaprijed

Po svakom započetom satu prekoračenja. Iako su nam ranije posrednici govorili da su njihove cijene opravdane jer plaćaju i struju i odvoz otpada, ni to nije potpuno točno. Zakupac mora platiti zakupninu za strujnu instalaciju (i do 2000 kuna).

Ugostitelj ne smije čak imati ni svoje čaše. Mora ih kupiti od “kraljeva Adventa”. Također, cijeli iznos zakupnine ugostitelji moraju platiti unaprijed. Zakupci moraju osigurati piće za bend ili DJ-a, a neki propisuju da im ne smiju davati žestoka pića. Kućicu ne smiju nikome dati u podzakup te čak ne smiju donijeti ni svoju stolicu ispred kućice.

Nekolicina “kraljeva Adventa” preuzela je praktički cijelo središte Zagreba.

Tri Katapult tvrtke, Kokoš ili jaje, Svibanj projekt, Pepermint, Dobra nota, Udruga Legende i apsolutni rekorder Demo Rebus drmaju najunosnijim i najatraktivnijim adventskim lokacijama: Zrinjevac, Tomislavac, Trg bana Jelačića, Europski trg, Varšavska, Gajeva, Bogovićeva, Trg Republike Hrvatske, Strossmayerov trg i Strossmayerovo šetalište. Dodijeljene su im bez natječaja, za sitniš ili besplatno, a dio njih je od Turističke zajednice dobio i ukupno 5,2 milijuna kuna pomoći. “Kraljevi” zatim na tim lokacijama iznajmljuju kućice od 23.000 do 100.000 tisuća kuna ugostiteljima i prodavačima, koji moraju poštovati striktne ugovore. Prisiljeni su građanima skuplje naplaćivati hranu i piće, a građani su onda ljuti na njih zbog cijena.

- Kad sve to skupa pogledate, mi plaćamo svojevrsni reket jer se lokacija ne može dobiti od Grada ili Turističke zajednice te sve ide preko tih podobnih tvrtki koje nam uvjetuju i koje piće ćemo točiti - kaže nam jedan od njih i dodaje da svake godine uzimaju sve više po kućici iako Gradu plaćaju iste niske naknade.

'Uzimaju nam sve više'

Razgovarali smo i s drugim zakupcem koji već godinama posluje na različitim lokacijama na Adventu.

- Svi ti ljudi koji nama iznajmljuju kućice povezani su na nevjerojatne načine. Nema tamo jedne kućice koja je postavljena bez veze u gradskoj upravi. Ja nisam dobio nijednu kućicu preko natječaja. Nijednu. Za Fuliranje, Klovićeve, Štros i Zrinjevac ne postoji opcija da se možete negdje prijaviti. Recimo da želite uzeti kućicu na bilo kojem od tih mjesta. Ne možete je uzeti. Kome ćete poslati mail? Kome ćete se javiti? Tko vam je kontakt? Kad? Za što? Koji je rok? Ništa od toga ne postoji. Ja sam slučajno saznao tko na papiru vodi Advent tek nakon što sam već dogovorio cijeli posao - kaže nam sugovornik.

- Ako želite na, recimo, Fuliranje, morate se sastati s posrednikom. Koliko znam, on formalno nema veze s organizatorom. Predstavite mu vaš program, pregovarate, a čuo sam da vam on može reći da želi veliki postotak od vaše kućice. Na vama je hoćete li pristati na takav dogovor. Iznenadili biste se koliko toga ide mimo službenih agencija i organizatora - govori nam jedan od zakupaca.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL A do kućica se ne dolazi lako.

- Na Advent se ulazi ili starim poznanstvom ili preko nekoliko posrednika povezanih s Gradom. Formalni put ne postoji jer se doslovno nemate kome javiti. Kroz komunikaciju s ‘kraljevima’ saznajete da ste dobili kućicu te da ćete surađivati i sljedećih godina. Kad jednom uzmete kućice od njih, oni garantiraju da ćete ih imati i dogodine. Samo sam čekao da se oni meni jave. I to se dogodilo. Stigne vam poziv na sastanak. Sastanete se s predstavnikom koji vam odobri poslovanje, a onda se formira mail lista u kojoj vas upozore na dosadašnja pravila i praksu - priča nam sugovornik.

- Organizatori vam unaprijed preporuče kome se trebate javiti za dostavu plina, grijalice, biorazgradive čaše, zahode i tako dalje. Pošalju vam njihove kontakte i od vas se očekuje da s njima poslujete. Naravno, tu su i sponzorske sheme u kojima vam uvjetuju čije proizvode smijete prodavati u kućicama. Iznajmite kućicu i sponzor kaže da morate držati njihov hladnjak s njihovim proizvodima. Morate imati popust od 10 posto na kartičnu tvrtku, ali taj popust morate dati vi, a ne kartičari. Sve manje i manje imate vaših proizvoda, a sve više njihovih - objašnjava nam sugovornik. Mailovi o kojima govori poslani su krajem listopada i početkom studenog.

Mazanje očiju javnosti

Dakle, dvadesetak dana prije ikakvog službenog odobrenja od Grada gdje će biti u konačnici postavljeno 228 kućica u središtu grada.

Kako nam kaže naš izvor, u mailing listi za Zrinjevac su ljudi koji su već prije poslovali i za koje se cijele godine zna da će imati kućice.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 24sata su u posjedu takvih mailova poslanih od različitih “kraljeva Adventa”.

Među njima je i onaj tvrtke Katapult, kojoj su dodijeljeni Zrinjevac, Tomislavac i Maksimir. U mailu Slavica Olujić Klapčić, vlasnica jedne od tri Katapult tvrtke, šalje mail namijenjen ugostiteljima.

Tražila je da se proslijedi ponuda tvrtke koja nudi biorazgradive čaše i pribor za jelo.

Ta ponuda proslijeđena je ostalim zakupcima.

Cijela korespondencija odvijala se tjednima prije ikakvog službenog odobrenja Grada, a inače su nam iz Zagreba u tom trenutku odgovorili da se svatko tko želi zauzeti neku od unosnih pozicija samo treba javiti Gradu, proći povjerenstvo i dobit će lokacije. Sve što smo dosad objavili pokazuje da to nije istina.

Inače, Katapult tvrtke (Katapult event, Katapult promocija i Katapult produkcija) idu preko Turističke zajednice koju vodi Martina Bienenfeld i koje su ove godine od nje dobili više od 1,1 milijun kuna. Oni ne plaćaju nikakve naknade lokacija za kućice jer se umjesto njih javila Turistička zajednica, kojoj je Grad odobrio besplatno postavljanje više od 60 kućica.

Katapult nije jedini koji je slao mailove i sve dogovarao s krajnjim zakupcima ugostiteljima tjednima prije nego što su dobili odluku da mogu sudjelovati na Adventu.

I ostali “kraljevi Adventa” su još početkom studenog odaslali mailove zakupcima s vrlo preciznom listom i kontaktima dobavljača te je iz toga jasno da su znatno ranije znali da će imati lukrativne lokacije koje će dalje iznajmiti i tako zaraditi na gradskoj imovini. Ali kako ugovori pokazuju, to je samo najveći dio novca. Ugostitelj koji zakupi kućicu kod nekih nema pravo samostalno postaviti nikakvu reklamu svoje tvrtke ili svog dobavljača. Sve su to unaprijed s velikim proizvođačima pića i hrane dogovorili “kraljevi”. Također, njima ide novac od sponzorskih ugovora, njima se nadoknađuje to što ugostitelj mora davati popust na kartično plaćanje. Čak je i Miroslav Škoro, koji je predsjednički kandidat i zakupac, javno ustao protiv takvog modela.

USKOK uskočio u Advent

Škoro je platio čak 100.000 kuna da može od tvrtke Demo Rebus Denisa Mohenskog dobiti kućicu. I on je potvrdio da im uvjetuju i koju će glazbu puštati te koje dobavljače moraju imati.

- Novac umjesto u gradsku blagajnu ide u privatne džepove. Nisu zadovoljni ni kupci koji plaćaju skuplje proizvode ni poduzetnici koji su u kućicama, a zadovoljni su jedino posrednici koji daju kućice u podzakup - poručio je Škoro.

Inače, gradska odluka o zauzimanju javnih površina izrijekom propisuje da za lokacije kućica i štandova za prodaju pred Božić gradonačelnik mora raspisati natječaj. Ali taj propis je zaobiđen tako što je svaki od “kraljeva Adventa” prijavio svoju manifestaciju unutar Adventa. Lokacije za kućice na manifestacijama gradonačelnik dodjeljuje izravno. Cijelu ovu rabotu još od prošlog tjedna istražuje Uskok.

