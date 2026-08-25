AFD zahuktava kampanju. 5000 'Vespi Istočne Njemačke' prošlo kroz selo. Očekuju pobjedu

Zvuk tisuća motora ispunio je u nedjelju sajmište srednjovjekovnog njemačkog sela Quedlinburg dok je Ulrich Siegmund, karizmatični kandidat krajnje desne stranke AfD na ključnim izborima sljedećeg mjeseca, predvodio konvoj vozila sjedeći na plavom mopedu, piše Reuters.

Foto: Fabrizio Bensch

Gotovo 5000 ljudi okupilo se na predizbornom skupu i reviji motora Alternative za Njemačku (AfD) uoči izbora u istočnonjemačkoj saveznoj pokrajini Saskoj-Anhalt 6. rujna, na kojima bi mogla postati prva krajnje desna stranka koja je preuzela vlast na pokrajinskoj razini još od nacističke ere.

AfD se priklonio „Vespi Istočne Njemačke“, omiljenoj marki Simson, kako bi se apeliralo na snažan osjećaj istočnonjemačkog identiteta koji opstaje i 35 godina nakon ponovnog ujedinjenja, iako znatna većina mladih, uključujući samog Siegmunda, nikada nije osobno doživjela podijeljenu Njemačku.

SIMSON BUDI POZITIVNE USPOMENE

„Moji su mi roditelji usadili razumijevanje svega što se tada događalo. Nije sve bilo predivno“, poručio je 35-godišnji Siegmund okupljenom mnoštvu u nedjelju.

Foto: Fabrizio Bensch

„No ta Simson kultura predstavlja individualnu slobodu kretanja. Ona označava vrijeme kada smo u ovoj zemlji držali zajedno“, rekao je.

Manifest AfD-a „Vizija 2026.“ zastupa tezu da bi se istočnu Njemačku trebalo promatrati kao model za ostatak zemlje, a ne kao zapostavljenu regiju.

Sudeći prema saveznim izborima održanim 2025. godine, njihova strategija daje rezultate. Među biračima u Saskoj-Anhalt u dobi od približno 18 do 34 godine, potpora AfD-u porasla je na 40 posto u odnosu na oko 25 posto na prethodnim izborima 2021. godine.

Foto: Fabrizio Bensch

Julian, koji je odbio navesti svoje prezime, izjavio je kako je sjajno što AfD organizira okupljanja za obožavatelje.

„Da je to organizirao netko drugi, očito ne bismo sudjelovali“, rekao je ovaj 24-godišnjak iz susjedne istočnonjemačke savezne pokrajine Tiringije, koji je s bratom prisustvovao nedjeljnom događaju na svom zelenom motociklu marke Simson.

MARKA S POVIJEŠĆU

Tvrtka Simson započela je rad sredinom 19. stoljeća kao tvornica oružja koju su vodila dva brata Židova, čija je obitelj bila prisiljena pobjeći usponom nacista na vlast.

Nakon Drugog svjetskog rata i podjele Njemačke, tvrtka se usmjerila na motocikle i mopede, pri čemu su njihovi prepoznatljivi modeli Schwalbe, poznat kao „Vespa Istočne Njemačke“, te sportski S50 postali osobito popularni među mladima jer su im omogućavali zaobilaženje često višegodišnjeg čekanja na automobile.

Foto: Fabrizio Bensch

Obitelj Simson, koja danas živi u Sjedinjenim Američkim Državama, javno je kritizirala AfD-ovo korištenje njihova obiteljskog imena.

„U prijetnjama usmjerenima protiv imigranata, osoba druge boje kože i seksualnih manjina ne želimo sudjelovati“, izjavio je potomak i glasnogovornik obitelji Dennis Baum na prosvjedu protiv AfD-a u Njemačkoj prošlog mjeseca.

AfD je odbacio optužbe za rasizam, navodeći kako samo želi strožu kontrolu imigracije.

Centar za međukulturno razumijevanje u Dresdenu (ZVID) provodi internetsku peticiju s gotovo 24.000 potpisnika, kojom se poziva trenutačnog nositelja žiga da zaštiti ugled marke slanjem opomene i zahtjeva za obustavom neovlaštenog korištenja (cease-and-desist) AfD-u.

Foto: Fabrizio Bensch

Stotinjak protudemonstranata na nedjeljnom skupu policija je izolirala na parkiralištu čiji je pogled na sajmište bio zaklonjen drvećem i mnoštvom pristalica.

Istočnonjemački identitet nastao je uglavnom nakon ponovnog ujedinjenja, oblikovan iskustvom prilagodbe zapadnonjemačkim političkim, gospodarskim i kulturnim strukturama te osjećajem zapostavljenosti, smatra sociolog Daniel Kubiak sa Sveučilišta Humboldt u Berlinu.

Taj zajednički osjećaj strukturne zapostavljenosti i nejednakih mogućnosti, koji su mladi usvojili kroz iskustva svojih roditelja, tradicionalna je politika često zanemarivala, ostavljajući tako prostor AfD-u da se kroz politiku identiteta obrati istočnim biračima, dodao je.

Iako je istočna Njemačka uvelike ulovila korak u pogledu životnog standarda, mnogi mladi i dalje navode zabrinutost za financijsku sigurnost: istraživanje koje je 2024. naručila vlada pokazalo je da 67 % ispitanika s istoka to smatra najvažnijim pitanjem, u usporedbi sa 62 % njihovih vršnjaka na zapadu.

Međutim, Kubiak opisuje AfD-ovu verziju istočnonjemačkog identiteta kao neodređenu i dosljedno neujednačenu, tvrdeći da stranka osjećaje manje vrijednosti i marginalizacije uglavnom koristi za mobilizaciju potpore, umjesto da nudi koherentan istočnonjemački identitet.

„AfD-ov narativ o identitetu uvijek se može vrlo dobro prilagoditi ovisno o tome gdje se nalaze“, izjavio je.