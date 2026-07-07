AFERA GEODEZIJA Desetero ljudi je priznalo, Đapo je u problemu

Desetero od 29 optuženih priznalo je svoj dio krimena u aferi Geodezija, što je prva velika pobjeda ureda Europskog javnog tužitelja u ovom slučaju. S njihove strane predmet vodi Krešimir Bačić, jedan od mlađih delegiranih tužitelja koji je u taj ured došao 2022. iz Uskoka.

Ovih desetero su "male ribe" u predmetu, riječ je o sedmorici koji su zastupali tvrtke koje su, prema prethodnom dogovoru s bivšim dekanom Alminom Đapom i profesorom Boškom Pribičevićem, pobjeđivale na natječajima za javnu nabavu, a zatim vraćale dio novca kao nezakonitu proviziju. Preostala trojica optuženika zastupali su tvrtke koje su dostavljale nevaljane ili uvećane ponude kako bi osigurale da povlaštene tvrtke dobiju ugovore, takozvane miterice. Riječ je o ponudama koje su namjerno loše ili nepotpune kako bi se osiguralo da željene tvrtke dobiju natječaje. Svih deset priznalo je tako krivnju za pomaganje i poticanje u zlouporabi položaja i ovlasti, pomaganje i poticanje u pranju novca, zlouporabu postupaka javne nabave te krivotvorenje službenih ili poslovnih isprava.

- Za troje okrivljenika izrečene su kazne zatvora u trajanju od pet do 11 mjeseci, koje su zamijenjene radom za opće dobro, te su pri tome dvojici okrivljenika izrečene sporedne novčane kazne u iznosima od 20.000 i 70.000 eura. Preostalih sedmero okrivljenika osuđeno je na uvjetne kazne zatvora. Petero njih izrečene su i sporedne novčane kazne u iznosima do 20.000 eura. Postupak se u odnosu na preostalih 19 okrivljenika, uključujući bivšeg pomoćnika ministra, bivšeg dekana i bivšeg profesora, nastavlja - javljaju iz EPPO-a.

Kako doznajemo, o nagodbama se pregovara s još nekoliko optuženika. Ovim pozicije Đape i Pribičevića postaju teže, jer svi koji su priznali mogu jednako tako biti svjedoci na suđenju. No nije sigurno da će ih zvati.

- Smatramo da imamo dovoljno materijalnih dokaza protiv ostalih i bez njihova svjedočenja - rekao je delegirani tužitelj Bačić.

Uz sve novčane kazne koje su dobili, dakle oko 145 tisuća eura ukupno, oduzet im je i novac koji su nabavili ovim kaznenim djelom. U aferi Geodezija prouzročena je šteta od oko 2,8 milijuna eura, od čega 1,2 milijuna eura na štetu proračuna EU, 1,4 milijuna eura na štetu Državnog proračuna Hrvatske i 200.000 eura na štetu Fakulteta geodezije. 