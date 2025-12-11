Što su dekan i profesor planirali s pomoćnikom ministrice: 'Mi radimo na Pelješkom mostu...'

U optužnici za aferu Geodezija na preko tisuću stranica pronašli smo svašta, kao i mail bivšeg dekana Geodetskog fakulteta Almina Đape za daljnji razvoj tvrtke Geofocus koje su on i profesor Boško Pribičević bili prikriveni suvlasnici. O tom mailu smo pisali još u prosincu 2023. godine i ukazali da povezanost pomoćnika ministrice Davora Trupkovića kao veze između uhićenog Almina Đape i Boška Pribičevića. Nije realno da su Đapo i Pribičević napravili sve što im se stavlja na teret bez veze iz Ministarstva kulture i medija. Tad nam je, preko ministarstva, odgovorio da on nije Davor iz maila i da ne zna ništa o tome. No sad stiže potvrda otkrića 24sata: ne samo da je Trupković znao da je on taj Davor, nego mu je Đapo sa svoje službene fakultetske mail adrese i poslao taj mail 26. srpnja 2021. godine.

Što su planirali s Trupkovićem?

Mail je naslova 'Strategija razvoja' s inicijalima AD kao Almin Đapo, DT kao Davor Trupković, BP kao Boško Pribičević i KB kao Krunoslav Boc, direktor tvrtke Geofocus. Strategija ima 10 točaka. Prva je zapošljavanje arhitekta u Geofocus da bi mogli raditi arhitektonske studije i projekte vezane uz rekonstrukciju i obnovu objekata kulturne baštine. Druga točka je osnivanje Instituta da mogu raditi i na domaćem i stranim tržištima. Tu je stavio i dvije opcije: da bude u vlasništvu fakulteta što je riskantno ili da Institut osnuju tako da Fakultet ima 10 posto, Ministarstvo kulture i medija 10 posto, a Geofocus 80 posto. Tako bi i d.o.o mogao nositi ime Institut. Iduće je razraditi 400 konzervatorskih podloga za RH, pa raditi na renesansnim utvrdama Europe zaštićenima UNESCO-om. I sad se spominje Davor u točki nastavljanja projekta 3D modela Zvijezde iz Karlovca iz kojeg bi se izrodio interdisciplinarni doktorat Arhitekture i Geodezije. Iduće dvije točke su projekti i kupovina georadara, pa snimanje topografije dna i brodoloma/olupina, zatim snimanje olupina u plićem dijelu Jadrana, pa detekcija napuštenih i skrivenih arheoloških nalazišta, naselja i gradova, pa zatim alpskih stanova i starinskih puteva na Velebitu.

Iz tog maila je vidljivo da nisu planirali stati samo na fakultetu i ministarstvu. Đapo nije jedini koji je volio zapisivati planove i tako olakšao istražiteljima. Kod Boška Pribičevića su pronašli dokument pod imenom Business Plan za GEOFOCUS Global GMBH, Switzerland. Tu se spominje kako bi ta tvrtka sa sjedištem u Švicarskoj s Geofocusom iz Zagreba trebale zajedno ulagati, a osnivač te nove tvrtke bi bio Pribičević.

Trupković je morao znati tko su vlasnici Geofocusa

Iako je Đapo u obrani istražiteljima rekao da nije vlasnik tvrtke Geofocus iako zna za nju, istražitelji su si dali truda i skupili dokaze da su on i Pribičević stvarni vlasnici te tvrtke još od 2011., dok je optuženi Krunoslav Boc direktor. Da je Trupković to znao, tvrde zaposlenici te tvrtke koji su 12. studenog 2021. slavili 10. rođendan tvrtke, a na slikama uz tortu su i Đapo i Pribičević. Svi su rekli da je tamo bio i Trupković. Uz to, imaju ga i na fotografijama s te proslave. Godinu nakon, Pribičević, njegova supruga Vesna Šeketa, Đapo, Boc i Trupković su bili na izletu na Kamačniku i skupa se slikali. Slikali su se i na druženjima u raznim kućama. Sve to u isto vrijeme dok je Geodetski fakultet radio za Ministarstvo 3D snimanje.

Kako smo već pisali, iz te tvrtke su godinama plaćani osobni troškovi Đape i Pribičevića. Od automobila, preko kućanskih aparata, i kuhinjskih ploha. Od 2014. je tamo zaposlen i Arsen Pribičević, Boškov brat, u čijem stanu žive Pribičević i Šekota. On je prijavljen na minimalac, a ne radi ništa, i Boc ga se htio riješiti ali nije mogao. I on je koristio automobil kojeg je kupila tvrtka. Tijekom četiri godine koje je obuhvatila istraga, ta tvrtka je poslovala s Geodetskim fakultetom i tako zaradila preko 200 tisuća eura. Tužitelji vjeruju da je dio tog novca išao za privatne troškove bivšeg dekana i profesora. Ispada da su Đapo i Pribičević živjeli na račun Geodetskog fakulteta. Da su oni stvarni vlasnici, znala je i Trupkovićeva sestra Jasmina. Jasmina Trupković je dugogodišnja tajnica Hrvatskog geodetskog društva, a 2022. godine šalje bratu sliku sebe, Đape i Pribičevića s kongresa u Dubrovniku. Piše mu i da su ju 'odmah prepoznali ovi iz Geofocusa' jer ona i Davor fizički sliče. Šalje mu i da su ga 'Almin i Boško nahvalili i da pitaju za njega', na što joj Trupković piše da zna da je s njima u društvu jer su 'i njemu ranije poslali (istu) sliku'. Sam Đapo je istražiteljima rekao da Trupkovića poznaje od 2010. godine kad su zajedno radili na nekom istraživačkom članku. Trupković je pak rekao da mu ime 'Geofocus' nije ništa značilo i da je posao dogovorio s Geodetskim fakultetom, a hoće li ga fakultet dogovoriti s nekom trećom tvrtkom, nije mu bilo važno. Podsjetimo, Geofocus je radio snimanja još 2020., prema optužnici. Prije nego je Trupković bio na proslavi 10 godina rada te tvrtke. Kad je u pitanju pametni sat, tvrdi da ga je netko ostavio za njega na porti Ministarstva, a on ga nije mogao vratiti iako je skuplji poklon, jer nije pisalo od koga je. Istražitelji su utvrdili da su njih dvojica, unatoč tvrdnjama, godinama imali dobar odnos, a nakon potresa 2020. su se čuli svakodnevno i sastajali barem jednom tjedno. U tri godine, samo preko WhatsAppa je zabilježeno 880 njihovih razgovora. Jedan Trupkovićev prijatelj je primijetio da je ovaj stalno s Đapom, a čak su i glasnogovornicu Ministarstva jednom prilikom pozvali na večeru u pivnicu u Adžijinoj ulici, s komentarom kako se on i Đapo sve uvijek brzo dogovore. Tu je i poruka od Đape Trupkoviću: 'Jesi li ulovio Račića, očajni smo. Ide Božić, ali čini se crni'. Račić je radio na financijama u Ministarstvu, a Đapo je htio da ga Trupković ubrza oko isplate Geodetskom fakultetu.

Da je Trupković znao da tvrtka Geofocus radi 3D snimanja, a ne fakultet, istražiteljima govori i njegova komunikacija s Borkom Bobovec, upraviteljicom Hrvatskog muzeja arhitekture Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Bobovec nije znala za koruptivne dogovore pa je Trupkoviću napisala da su je 'zvali iz društva Geofocus d.o.o. i da će doći kada završe katedralu'.

Kao mito uzeo samo sat?

Nakon uhićenja Davora Trupkovića, prvo se sumnjalo da je kao mito uzeo 39.000 eura i pametni Apple sat vrijedan oko 370 eura. No taj novac je 'ispao' iz optužnice. Ostao je samo sat. Zanimljivo je da jedna zaposlenica fakulteta svjedoči kako joj je dekan Đapo rekao da kupi tri pametna sata: dva siva i jedan plavi, kao i bežične slušalice i sve ih stavi u zasebne ukrasne vrećice. Gdje su dva druga sata, nije poznato. Kao ni gdje je nestao ranije spominjani novac. Đapo negira da je dao Trupkoviću sat i tvrdi da ih je naručio za sebe i Pribičevića kako bi vidjeli mogu li ih koristiti u projektu Lidar kad su snimali Banovinu nakon potresa. Tvrdi da ne zna gdje je otišao treći sat. Ministrica Obuljen Koržinek i drugi zaposlenici Ministarstva istražiteljima su rekli kako je ministrica sazvala sastanak odmah nakon potresa na kojem je Trupković rekao da najbolje da snimanje radi Geodetski fakultet koji ima stručnjake i opremu. Svima je to bilo razumno. Već idući dan Trupković je rekao da je s Đapom dogovorio da će fakultet snimati.

Probali oteti posao na Pelješkom mostu

Đapo i Pribičević nisu bili nezasitni samo u pogledu Geodetskog fakulteta i 3D snimanja. Trećeoptuženi Krešimir Gudelj, direktor i suosnivač tvrtke Cognition, istražiteljima je rekao da se Pribičević hvalio kako 'ima privatnu firmu u kojoj je Kruno direktor i da oni rade dosta velike poslove, na Pelješkom mostu, za INA-u, za rafineriju u Rijeci…'. Gudelju je Pribičević inače vjenčani kum.

O poslu s Pelješkim mostom, koji je iznenadio istražitelje, ispitali su i Vesnu Kovač koja je ovlaštena inženjerka geodezije. Ona je s tvrtkom China road and bridge corporation, koja je gradila Pelješki most imala ugovor. S njima se prijavila na natječaj za most i njen dio posla je bio geodetski nadzor radova. Trebala su neka dodatna mjerenja pa se obratila Pribičeviću da angažira Geodetski fakultet. U razgovor se uključio i Đapo, koji je pomogao i u pregovorima s Kinezima jer 'dobro govori engleski jezik.' U tom trenu, suradnja je bila načelno dogovorena. Kinezi su joj mjesečno plaćali 127 i pol tisuća kuna, a ona je kao podizvođače angažirala Geodetski fakultet i Geofocus. Fakultet je radio jedan dio radova, a Geofocus drugi. Kovač kaže kako je Geofocus angažirala na sugestiju Almina Đape i Boška Pribičevića, koji su joj otvoreno rekli da je to njihova tvrtka. Geofocus je prvo tražio oko 70 tisuća kuna mjesečno, na što ona nije pristala, pa su spustili cijenu na oko 53 tisuće kuna. Tako im je ukupno isplatila oko milijun i 100 tisuća kuna. No u jednom trenu su krenuli problemi. Nije se slagala sa zaposlenicima Đape i Pribičevića, o čemu je obavještavala i njih i direktora Krunoslava Boca, a ni ona ni Kinezi nisu bili zadovoljni njihovim radom.

Đapo nije zaboravio naplatiti ni pomoć u pregovorima, pa je Kovač platila Geofocusu dva računa za srpanj i kolovoz 2018., iako zaposlenici još uopće nisu počeli raditi. Kovač kaže da je Đapo inzistirao da se na taj način plati pomoć u pregovorima s Kinezima vezano za njen ugovor. Uskoro je shvatila da su ju Đapo i Pribičević probali izbaciti iz posla kako bi sve preuzeli preko Geofocusa.

Đapo je, navodno, čak osobno kontaktirao i kinesku tvrtku kako bi ju diskreditirao. Istražitelji su našli mailove koji to i dokazuju. U jednom mailu, Đapo s direktorom Luom Zhafoom pregovara o cijeni cijelog projekta pa traži 9,4 milijuna kuna. Na kraju ponuda pada na 4,6 milijuna. Krunoslav Boc je na potpisivanju ugovora prisutan kao marioneta, a prema svjedočenju Kovač, sve vode Pribičević i Đapo. Kovač, kad je shvatila što joj rade, spominje raskid ugovora s Geofocusom. Šalje im i opomenu koju Boc prosljeđuje Pribičeviću i Đapi. Oni joj odgovaraju da predlažu sporazuman raskid ugovora jer ni oni ni njihovi djelatnici nisu s njom zadovoljni. Među sobom pišu da je nestručna i da nije za suradnju.