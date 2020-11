Afera janjetina: Jela se pečena, ali i lešo. 'Izija je cijelo stado'

<p>Znači, pretežno je bila pečena janjetina, ali tu je bilo i tuke, lešo janjetine. Ono, domaće meso, pretežno pivci, kokoši, one delicije ovdje s kojima mi raspolažemo, tako je govorio <strong>Mile Anić zvani Minja</strong>, vlasnik poznatog restorana Anita iz Zatona Obrovačkog na padinama Velebita.</p><p>Nabrajao je što su se izjeli općinari iz Jasenica, a nisu mu platili pa se dug popeo na 150 tisuća kuna. U lokalnim medijima prozivao je načelnika te općine <strong>Martina Baričevića</strong> da mu plati dug: "Načelniče, plati račune, izija si stado janjaca". To je bio samo jedan od naslova. Načelnik Baričević i Općina Jasnice tužili su ga privatnom tužbom na zadarskom Općinskom sudu.</p><p>Prije dvije godine Općinski sud u Zadru proglasio ga je krivim za klevetu. Županijski sud u Vukovaru potvrdio je osuđujuću presudu ali Ustavni sud je u rujnu ukinuo obje presude i predmet vratio u Zadar na ponovni postupak. Slučaj je preuzela sutkinja <strong>Jasna Ančić Barić</strong>, te je Minju Anića prije nekoliko dana oslobodila krivnje za klevetu.</p><p>- Suprug mi nema volje ni razgovarati o tome niti će davati izjave. Naravno da nam je drago i da smo zadovoljni s presudom, ali umori ta borba. Na koncu ni novac nije bitan, koliko nam je važno da su nam priznali da smo na strani pravde - kazala nam je Marija Anić, supruga Minje Anića s kojim vodi restoran Anita u Zatonu Obrovačkom. Dodala je da joj suprug radi svoj posao u restoranu i ne javlja se na telefon koji stalno zvoni jer nema volje razgovarati o presudi. </p><p>Kako se osjeća nakon presude i da li je očekivao, pitali smo i Martina Baričevića, načelnika općine Jasenice.</p><p>- Evo sastanak mi upravo počinje, ne mogu razgovarati - kazao je u petak poslijepodne ispričavši se. Zvučao je međutim kao da smo mu prekinuli popodnevni odmor.</p><p><strong>Kako je uopće došlo do tako velikog dugovanja restoranu Minje Anića?</strong></p><p>- Bio sam u dobrim odnosima s njim. Dogovorili smo se da ćemo ispostavljati račune kad ih se nakupi, kad se mi dogovorimo. Međutim, ja sam ih slao u više navrata, račune sam ispostavljao, ali on se oglušio, jednostavno ne bi plaćao, ne bi me ni obavijestio o ničem. Još najbezobraznije, za sprovod svoga pokojnog brata di sam ja sve morao odraditi i iznos je bio cirka 7.500 kuna, nikada mi nije kazao "Pa Minja, mi nismo taj riješili račun, mi bi to trebali, riješiti" - govorio je Minja Anić za lokalnu televiziju, te dobio tužbu za klevetu. Tjedniku istog vlasnika je kazao:</p><p>- Nakon što sam u medijima otkrio da sam primoran sudskim putem tražiti da mi Općina Jasenice, na čelu s Martinom Baričevićem, isplati dugovanja, moj život pretvorio se u noćnu moru. Načelnik Baričević, koji je sa svojim gostima, napravio račun u iznos u od 148.499,50 kuna pokušava mi upropastiti život i uništiti me. Šalje mi inspekciju i huška ljude na mene, pa stalno imam neugodnosti. Samo sam tražio da plate ono što su pojeli i popili. Meni je žao ako sam narušio ugled Općine Jasenice, ali morao sam se boriti za svoj novac. Dosta dugo sam moljakao da mi se isplati ono što mi se duguje. Uzimao je kod mene hrane i nosio doma kad god je imao goste i bilo kakve obiteljske proslave. Sve je to stavljano na račun Općine Jasenice - kazao je Anić.</p><p>Dodao je da je bilo uobičajeno da prije dolaska Martin Baričević ili netko drugi od zaposlenika Općine Jasenice nazovu telefonski i najave svoj dolazak.</p><p>- U više navrata ja i ne bi ni bio u restoranu, a navečer kada bi došao u restoran konobari bi mi znali reći da su bili zaposlenici Općine Jasenice. Nekad čak ne bi ni potpisali sve paragon blokove. Znao sam to reći i Martinu Baričeviću koji bi mi odgovorio da nema veze što nisu potpisali, glavno da su oni bili u restoranu. Što se tiče vremena slanja tih računa, rekao bih Martinu Baričeviću "Martine sada mi treba nešto para poslat ću ti račune s blokovima", a on bi mu na to rekao "Pošalji". Svi paragon blokovi bili su prikopčani uz račune na kojemu je bio napisan broj paragon bloka, tako da se nije moglo dogoditi da niti jedan paragon blok ostane kod mene. Na isti način radili smo s Gradom Obrovcem, Općinom Starigrad, Gračac, Polača, Gradom Benkovcem, Stankovcima i nikada se nije dogodilo da računi nisu plaćani osim od Općine Jasenice - svjedočio je na sudu Minja Anić.</p><p> Na pitanja svojega branitelja da objasni kako je nastao dug od 185.000 kuna i zašto nije poslan unutar roka zastare odgovorio je da je 1997. ili 1998. za načelnika Općine Jasenice došao Martin Baričević i da su imali dobru suradnju.</p><p>- Bilo je manje novaca i manje usluga, ali su svi računi bili uredno plaćani od strane Općine Jasenice. Godine 2010. godine bila je proslava Jerolimova, 30. rujna, to je ujedno dan Općine Jasenice te je trebao pjevati Thompson kod Motela Maslenica. Bio je dogovor da ja platim sudjelovanje Thompsona što sam i učinio, a taj novac mi je Općina Jasenice trebala refundirati. Međutim na taj dan je padala kiša, Thompson nije nastupio, a ja sam imao trošak od oko 4.000 bivših njemačkih maraka odnosno oko 16.000 kuna koje mi Općina Jasenice nije nikada refundirala. S obzirom da mi taj trošak za Thompsona nije bio plaćen, počeo sam Općini Jasenice češće slati račune. Općina da je kod nas imala proslavu vojne akcije Maslenica. Najavili bi dolazak oko 60 ljudi, a stvarno bi došlo oko 150 ljudi pa je tako nastao i taj dug. Svake godine je bila fešta 30. rujna, tada bi se konzumirala janjetina, jela ispod peke i slično, a to se događalo svake godine. Općina je imala i domjenke za Božić i Novu godinu po 50-60 ljudi sve u ugostiteljskom objektu Anita - svjedočio je Anić te dodao da je dug nastao negdje od 2004. do 2009. godine., a da se tijekom 2010. i 2011. godine već "nije dolazilo u restoran".</p>