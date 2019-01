Afera lažne diplome: Već su ih otkrili 50, a provjere idu dalje

U protekle dvije godine, u državnim i tijelima lokalne uprave otkriveno je čak 50 krivotvorenih diploma, svjedodžbi i drugih isprava o obrazovanju i struci, potvrdilo nam je Ministarstvo uprave.

Vodeći se brojnim predstavkama i pritužbama na moguće krivotvorene dokumente, Ministarstvo je u travnju 2017. zatražilo od čelnika svih državnih i lokalnih tijela da provjere vjerodostojnost isprava svojih službenika i namještenika i to tako da dobiju potvrdu od fakulteta i drugih škola jesu li zaista izdale te diplome, svjedodžbe i potvrde o stručnom osposobljavanju.

Valjanosti diplome u državnim i javnim službama provjerava Upravna inspekcija Ministarstva uprave. Kada oni zatraže provjeru dokumenata, tijelo kojem su uputili zahtjev mora se očitovati.

Postupak provjere, kažu nam, traje i dalje.

Za provjeru diploma 2,25 milijuna kuna

- Ako je moguće, provjerava se preko interneta kod fakulteta koji imaju objavljena imena diplomiranih po godinama. No većina mora ići klasični putem, a to znači i trošak za državu. Naime, studiji, veleučilišta i škole naplaćuju takve provjere, a cijene se kreću od 25 do 1500 kuna - kaže nam pouzdani izvor iz Vlade.

Kako doznajemo, nema određene škole i fakulteta čija se dokumentacija najviše krivotvori. Stoga su bili primorani provjeravati valjanost diploma na: Veleučilištu u Rijeci gdje je provjera 100 kn, Hrvatskim studijima za 200 kn, Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu za 150 kn, ista cijena je i na Grafičkom fakultetu, Tehnološkom veleučilištu u Zagrebu za 250 kn, Ekonomskom fakultetu za 150 kn, Fakultetu elektronike i računarstva za 150 kuna, Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu za 70 kn, Stomatološki fakultet za 350 kn...

Cijena provjere školskih svjedodžbi se kreće od 25 do 50 kuna. Da samo Ministarstvo obrazovanja provjeri svojih 90.000 zaposlenih, za samo svjedodžbu srednje škole, državu bi to koštalo minimalno 2,25 milijuna kuna. Najveće cijene provjera diploma su u BiH i Sloveniji gdje po osobi koštaju oko 1500 kuna.

Pritom ne priznaju svi da su predali lažne diplome i često se žale. Najviše je takvih bilo iz škola i fakulteta koji su bili oštećeni u ratu pa su dokumenti uništeni. S time Ministarstvo uprave ima najviše problema jer je teško dokazivo je li diploma ispravna ili ne.

Ne prijavljuju svi krivotvorine

Ukupno je tijekom 2017. i 2018. u državnim tijelima, dakle ministarstvima, stručnim službama i uredima Vlade, sudovima, državnim odvjetništvima, središnjim državnim uredima, državnim upravnim organizacijama, uredima državne uprave u županijama pronađeno je 25 krivotvorenih diploma i svjedodžbi, od kojih su na njih 24 navodi da su izdane u obrazovnim institucijama u Hrvatskoj, a jedna u BiH.

Zanimljivo najviše krivotvorina u državnim tijelima, njih 10, pronađeno je na sudovima, od kojih su četiri pronađene na Županijskom sudu u Zagrebu, a tri na zagrebačkom Prekršajnom sudu.

Od ministarstava u kojima je otkriveno sedam krivotvorenih diploma i svjedodžbi, najviše ih je bilo u Ministarstvu promorstva, prometa i veza, njih tri. U Ministarstvu financija otkrivene su dvije isprave.

I u jedinicama lokalne i područne uprave i samouprave pronađeno je 25 lažnih dokumenata - sedam diploma i 18 svjedodžbi. I u ovome slučaju za većinu, njih 21, se navodi da su izdane u obrazovnim institucijama u Hrvatskoj, a četiri u BiH. Sve diplome izdane su u Hrvatskoj, navodi Ministarstvo.

Najviše ih je u Zagrebačkoj, te Sisačko-moslavačkoj županiji, po četiri. U županiji s najviše lokalnih jedinica, Splitsko-dalmatinskoj, pronađene su dvije krivotvorine.

U Ministarstvu uprave ističu kako je kazna za službenika ili namještenika kod kojeg se otkrije krivotvorena isprava otpuštanje iz službe, i to:

- ako mu je služba prestala zbog teške povrede službene dužnosti – u razdoblju od 4 godine od prestanka službe;

- ako je protiv istog pokrenut kazneni postupak ili je pravomoćno osuđen za kazneno djelo ne može biti primljen u službu sve dok ne nastupi rehabilitacija u skladu s posebnim zakonom.

A iako je krivotvorenje službenih isprava kazneno djelo, nisu sve lažne svjedodžbe i diplome prijavljene policiji. Naime, nakon što Ministarstvo uprave utvrdi da je neka isprava lažna, o prijavi policiji i daljnjem postupanju odlučuje sam šef tijela javne, državne ili lokalne uprave. Otkaz ide automatski, a ako prijave krivotvorinu, slučaj preuzima policija i eventualno DORH.

KRIVOTVORINE PO ŽUPANIJAMA (podaci Ministarstva uprave)

Zagrebačka (35 lokalnih jedinica) 4 (2 službenika Zagrebačka županija, 2 službenika Grad Samobor)

Krapinsko-zagorska (33 lokalne jedinica) 0

Sisačko-moslavačka (20 lokalnih jedinica) 4 (2 službenika Grad Petrinja, 1 službenik i 1 namještenik Grad Glina)

Karlovačka (23 lokalne jedinice) 2 (1 službenik Karlovačka županija, 1 namještenik Grad Duga Resa)

Ličko-senjska (13 lokalnih jedinica) 1 (1 službenik Grad Gospić)

Varaždinska (29 lokalnih jedinica) 1 (1 namještenik Grad Varaždin)

Koprivničko-križevačka (26 lokalnih jedinica) 1 (1 namještenik Općina Novo Virje)

Bjelovarsko-bilogorska (24 lokalne jedinice) 3 (1 službenik Bjelovarsko-bilogorska županija, 1 službenik i 1 namještenik Grad Bjelovar)

Primorsko-goranska (37 lokalnih jedinica) 2 (1 službenik - Grad Cres, 1 službenik Grad Mali Lošinj)

Virovitičko-podravska (17 lokalnih jedinica) 1 (1 službenik Grad Slatina)

Požeško-slavonska (11 lokalnih jedinica) 0

Brodsko-posavska (29 lokalnih jedinica) 1 (1 službenik Grad Nova Gradiška)

Zadarska (35 lokalnih jedinica) 1 (1 namještenik Općina Vir)

Osječko-baranjska (43 lokalne jedinice) 1 (1 službenik - Grad Belišće)

Šibensko-kninska (21 lokalna jedinica) 1 (1 namještenik Grad Knin)

Vukovarsko-srijemska (32 lokalne jedinice) 0

Splitsko-dalmatinska (56 lokalnih jedinica) 2 (1 namještenik - Grad Solin, 1 službenik Grad Kaštela)

Istarska (42 lokalne jedinice) 0

Dubrovačko-neretvanska (23 lokalne jedinice) 0

Međimurska (26 lokalnih jedinica) 0

Grad Zagreb 0