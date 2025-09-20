Obavijesti

News

Komentari 2
KOMENTIRA: IVAN PANDŽIĆ PLUS+

Afera ‘po babi i stričevima’ primjer je sistemske korupcije

Piše Ivan Pandžić,
Čitanje članka: 1 min
Afera ‘po babi i stričevima’ primjer je sistemske korupcije
Zagreb: Započelo suđenje četvorici bivših ministara u Vladi Andreja Plenkovića | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Afera je dobila ime jer je bivša Horvatova pomoćnica sve priznala i kao kriterij za podjelu milijuna navela upravo “babu i stričeve”.

Svaki put kad neki od vladajućih završi u lisicama, iz HDZ-a i ostalih stranaka koalicije poruče da je korupcija djelo pojedinca s imenom i prezimenom te da svatko za nju treba odgovarati.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Teror u Dubravi: Policija identificirala šestero napadača, roditelji su najavili prosvjed
DVOJE ZAVRŠILO U DOMU

Teror u Dubravi: Policija identificirala šestero napadača, roditelji su najavili prosvjed

Nakon više krvavih napada, roditelji iz Retkovca uzeli su stvar u svoje ruke. Osim što prate djecu na svakodnevne aktivnosti, najavili su i prosvjed, koji je na rasporedu 28. rujna
Pripuzova rukavica Tomaševiću: Pogledaj kakav mali zeleni grad želim izgraditi. Hoćeš dopustiti?
MEGAPROJEKT NA ČRNOMERCU

Pripuzova rukavica Tomaševiću: Pogledaj kakav mali zeleni grad želim izgraditi. Hoćeš dopustiti?

Vlasnik CIOS-a Petar Pripuz nezadovoljan je što Grad ne donosi pravila za njegovo zemljište, pa je napravio vizualizacije: Uz tisuću stanova dva jezera, futuristički vrtić, škola i dvorana, šetnice, most, bunker vinoteka...
Šef Vojske Srbije radosno priča o novim raketama koje pokrivaju skoro cijelu Hrvatsku!
PRIJETNJA IZ SRBIJE

Šef Vojske Srbije radosno priča o novim raketama koje pokrivaju skoro cijelu Hrvatsku!

NOVI EXPRESS Hrvatska, kao članica NATO-a, ne može zanemariti činjenicu da se u neposrednom susjedstvu stacionira sustav čiji domet zahvaća duboko unutar njenog teritorija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025