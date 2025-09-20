Afera je dobila ime jer je bivša Horvatova pomoćnica sve priznala i kao kriterij za podjelu milijuna navela upravo “babu i stričeve”.
KOMENTIRA: IVAN PANDŽIĆ PLUS+
Afera ‘po babi i stričevima’ primjer je sistemske korupcije
Čitanje članka: 1 min
Svaki put kad neki od vladajućih završi u lisicama, iz HDZ-a i ostalih stranaka koalicije poruče da je korupcija djelo pojedinca s imenom i prezimenom te da svatko za nju treba odgovarati.
