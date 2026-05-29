Obavijesti

News

Komentari 6
STRAVA U SMJENI

Robot skoro ubio radnika velike hrvatske pekare: 'Vrištao je od boli, priskočili su sa šipkama!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Robot skoro ubio radnika velike hrvatske pekare: 'Vrištao je od boli, priskočili su sa šipkama!'
ILUSTRACIJA | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Policija je provela očevid, a o okolnostima uzroka nesreće još se provodi kriminalističko istraživanje...

Strašna nesreća na radu dogodila se rano jutros u tvornici Mlinar u Osijeku, a ozlijeđeni radnik s vrlo teškim ozljedama završio je u bolnici. Osječka policija potvrdila je da su zaprimili dojavu u 1:37 da je u pogonu tvrtke u Osijeku jednog radnika prikliještio stroj te da su na mjesto događaja upućeni vatrogasci i hitna pomoć, prenosi Dnevnik.hr. 

- Policijski službenici su dolaskom na mjesto dojave potvrdili navode dojave, dok je do njihova dolaska 44-godišnji zaposlenik navedenog pogona prevezen po djelatnicima Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije u Klinički bolnički centar Osijek. Ozlijeđeni je tijekom navedenog događaja zadobio teške tjelesne ozlijede i zadržan je na daljnjem liječenju - rekli su za Dnevnik.hr iz PU osječko-baranjske.

POČIVAO U MIRU Tragično preminuo nogometaš Duge Rese. Tek je napunio 19
Tragično preminuo nogometaš Duge Rese. Tek je napunio 19

Policija je provela očevid, a o okolnostima uzroka nesreće još se provodi kriminalističko istraživanje. 

Prema neslužbenim informacijama, nesreća se dogodila kad je radnik čistio peć za pečenje kruha koja je bila ugašena. Dok ju je čistio, navodno se upalio robot koji pokreće traku za proizvodnju kruha te je radnika prikliještio. "Pošto se nije mogao osloboditi i od boli je vrištao, radnici su priskočili u pomoć blokirajući šipkama robota da ga ne usmrti", rekao je izvor. 

Poslali smo upit kompaniji je li utvrđeno da je robot bio ispravan te je li utvrđeno kako se aktivirao stroj.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Ćorić priznao da bi mogle rasti cijene usluga zbog novih mjera
RAD NA CRNO, POREZI, PAUŠAL

Ćorić priznao da bi mogle rasti cijene usluga zbog novih mjera

Vidimo ljude koji rade na istim radnim mjestima, ali su paušalisti. Ovo je jedna od anomalija u sustavu koja je na ovaj način adresirana, rekao je Ćorić o paušalnim obrtima
Užas nakon maturalne večeri u Jastrebarskom: Maturant (18) poginuo, troje ljudi ozlijeđeno
SLETJELI AUTOM S CESTE

Užas nakon maturalne večeri u Jastrebarskom: Maturant (18) poginuo, troje ljudi ozlijeđeno

U automobilu je bilo ukupno četvero ljudi, a tjelesne ozljede zadobili su vozač i dvije putnice, od kojih je jedna teško ozlijeđena
VIDEO Ogromna eksplozija na Floridi! Vatrena kugla uništila svemirsku raketu Jeffa Bezosa
VATRA OBASJALA NEBO

VIDEO Ogromna eksplozija na Floridi! Vatrena kugla uništila svemirsku raketu Jeffa Bezosa

Bezos, osnivač Blue Origina, na X je potvrdio da su svi zaposlenici njegove tvrtke sigurni i bez ozljeda, ustvrdivši kako je ovo bio „vrlo težak dan“

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026