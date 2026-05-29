Robot skoro ubio radnika velike hrvatske pekare: 'Vrištao je od boli, priskočili su sa šipkama!'

Strašna nesreća na radu dogodila se rano jutros u tvornici Mlinar u Osijeku, a ozlijeđeni radnik s vrlo teškim ozljedama završio je u bolnici. Osječka policija potvrdila je da su zaprimili dojavu u 1:37 da je u pogonu tvrtke u Osijeku jednog radnika prikliještio stroj te da su na mjesto događaja upućeni vatrogasci i hitna pomoć, prenosi Dnevnik.hr.

- Policijski službenici su dolaskom na mjesto dojave potvrdili navode dojave, dok je do njihova dolaska 44-godišnji zaposlenik navedenog pogona prevezen po djelatnicima Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije u Klinički bolnički centar Osijek. Ozlijeđeni je tijekom navedenog događaja zadobio teške tjelesne ozlijede i zadržan je na daljnjem liječenju - rekli su za Dnevnik.hr iz PU osječko-baranjske.

Policija je provela očevid, a o okolnostima uzroka nesreće još se provodi kriminalističko istraživanje.

Prema neslužbenim informacijama, nesreća se dogodila kad je radnik čistio peć za pečenje kruha koja je bila ugašena. Dok ju je čistio, navodno se upalio robot koji pokreće traku za proizvodnju kruha te je radnika prikliještio. "Pošto se nije mogao osloboditi i od boli je vrištao, radnici su priskočili u pomoć blokirajući šipkama robota da ga ne usmrti", rekao je izvor.

Poslali smo upit kompaniji je li utvrđeno da je robot bio ispravan te je li utvrđeno kako se aktivirao stroj.