Brzom reakcijom vojnih liječnika i medicinske sestre dijete predškolske dobi izvučeno je iz životne opasnosti tijekom priprema za događaj na Jarunu, objavilo je Ministarstvo obrane.
Vojni medicinski tim spasio je dječaka koji se gušio na Jarunu: 'Nisam ni trenutka razmišljala'
Kako je objavilo Ministarstvo obrane pripadnici Hrvatske vojske spasili su život dječaku predškolske dobi koji se na Jarunu danas u kasnim poslijepodnevnim satima počeo gušiti trešnjom. Dramatična situacija dogodila se dok su pripadnici Vojno-zdravstvenog središta pripremali vojnu šatorsku bolnicu ROLE 2 za sutrašnji program.
Časnička namjesnica Maja Herceg, prva dočasnica Vojno-zdravstvenog središta i medicinska sestra po struci, ispričala je kako joj je u jednom trenutku prišao prolaznik i u panici rekao da se dijete guši svega stotinjak metara dalje.
- Nisam ni trenutka razmišljala. Samo sam povikala: Ljudi, dijete se guši, idemo i svi smo odmah potrčali - rekla je časnička namjesnica Herceg.
Inače, vojno medicinski tim činili su bojnica Milijana Danilović, specijalistica opće kirurgije, satnica Marija Vrljičak, specijalizantica anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, satnik Domagoj Krušelj Posavec, specijalist opće kirurgije i medicinska sestra koji su odmah pristupili dječaku koji je bio pri svijesti i gušio se stranim tijelom te mu na licu mjesta pružili prvu pomoć.
Bojnica Danilović istaknula je kako se radilo o iznimno ozbiljnoj situaciji u kojoj je dijete aspiriralo strano tijelo, prema riječima bake koja je bila s njim.
- Ovo je bila izvanredna situacija u kojoj smo se zatekli na vrijeme kako bi urgentno reagirali i doslovno spasili život. Dogodila se situacija da je petogodišnje dijete aspiriralo strano tijelo - trešnju. Mi smo pristupili prema protokolu, smirili smo baku koja je bila u pratnji dječaka i na licu mjesta izvadili smo strano tijelo i predali pacijenta hitnoj medicinskoj pomoći na daljnje zbrinjavanje - rekla je.
Satnica Vrljičak, specijalizantica anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine izvela je manevre prema protokolu zbrinjavanja akutne opstrukcije dišnog puta u djece nakon aspiracije stranog tijela i izvadila strano tijelo.
- Bila nam je čast da smo mogli biti u blizini i pomoći djetetu - rekla je satnica Vrljičak. Satnica Vrljičak jedina je doktorica u Oružanim snagama RH koja je završila obuku S.E.R.E. razine C (Survival, Evasion, Resistance, Extraction), jedan od najzahtjevnijih segmenata vojnog osposobljavanja. Sudionici događaja istaknuli su kako ih je vodio osjećaj dužnosti i poziva.
- U tom trenutku nismo razmišljali što imamo od opreme, nego samo da pomognemo. Ovo nije samo posao, ovo je poziv - poručila je Maja Herceg. Iz MORH-a zaključuju kako je ovo jedan od primjera kako je vojni medicinski tim spreman reagirati odmah i u svakom trenutku.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+