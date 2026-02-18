Afera Sortirnica: Bivša riječka pročelnica i šefica Čistoće tvrde da nisu krive za pogodovanje

Počelo je suđenje nekadašnjoj pročelnici u Gradu Rijeka i desnoj ruci bivšeg gradonačelnika Vojka Obersnela, Ireni Miličević te bivšoj šefici riječke Čistoće Jasni Kukuljan za njihovu navodnu ulogu u aferi Sortirnica. Riječ je o optužnici za namještanje posla tvrtki Tehnix kojoj je vlasnik tad bio Đuro Horvat, danas pokojni. I on je bio obuhvaćen istragom ali je u međuvremenu preminuo.

EPPO podigao optužnicu za malverzacije oko sortirnice u Mihačevoj Dragi (arhiva) | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Još na početku procesa, predstavnici tvrtke su na sudu priznali i nagodili se s EPPO-m, kao i Darko Žagar, iz čakovečke tvrtke Žagar, te Eddy Ropac, suradnik bivše riječke pročelnice za komunalni sustav.

I Miličević i Kukuljan su na sudu rekle da se ne osjećaju krivima. Njihove obrane zatražile su da se pročita svih 20 tisuća stranica dokaznog materijala kako bi pokazali da je Obersnel, koji nije obuhvaćen optužnicom, već 2012. godine pokušao preko tadašnje Čistoće doći u kontakt s Tehnixom i Đurom Horvatom.

Prije istrage, projekt sortirnice je prošao kontrolu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, što je obrana istaknula, kao i da je idejni projekt izrađen tek 2016., a novac je osiguran u Kohezijskom fond u periodu od 2014.-2020. Fond, koji je bio zadužen za nadzor projekta, nije se oglasio ni kad su druge tvrtke u početku ukazivale na to da je finalni tekst natječaja prilagođen samo opremi koju ima tvrtka Tehnix. Kontrolu je projekt prošao i nakon provedbe natječaja. Zbog toga će kao svjedok biti ispitan i bivši šef Fonda Siniša Kukić. Zanimljivo je da ni Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave nije imala prigovora. Prve sumnje je prijavila jedna inozemna tvrtka koja se htjela javiti na natječaj, i to OLAF-u.

Zagreb: Državni tužitelj Tomislav Kamber obratio se javnosti vezano uz aferu 'Sortirnica' | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Sortirnica je dovršena u ožujku 2022. godine, a na otvaranju su prisustvovali tadašnji gradonačelnik Marko Filipović, Đuro Horvat i Eddy Ropac. Tad je javno potvrđeno da se u hali sortirnice nalazi postrojenje za sortiranje, a u nadstrešnici odlaže balirani sortirani reciklažni materijal. Prikazana je i vaga za vozila s otpadom, ali sve do travnja 2025. godine, sortirnica nije radila.

I onda dolazi do obrata početkom ove godine: Fond za zaštitu okoliša donosi odluku prema kojoj Grad Rijeka mora vratiti sva bespovratna europska sredstva, najmanje 3,8 milijuna eura i to zbog kaznenih djela u provedbi projekta. Isti iznos je Fond zatražio u imovinsko-pravnom zahtjevu od Irene Miličević i Jasne Kukuljan. Kukuljan je inače i dalje zaposlenica Čistoće, kao rukovoditeljica Sektora za razvoj i tehničke poslove, a