Sandra Benčić priznala je što je rekla i da se to odnosilo na HDZ, a ne na Ivana Malenicu Podršku joj dali SDP-ovci i Dalija Orešković
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Afera 'stoka': A što misle da mi mislimo o njima? Da su cvijeće?
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Jedna riječ izgovorena nakon sjednice saborskog Odbora za Ustav pretvorila se u novi politički obračun između HDZ-a i oporbe. Sve je počelo kad je HDZ na svojem Facebook profilu objavio snimku na kojoj se vidi kako zastupnica Možemo Sandra Benčić prolazi pokraj kamere, a nakon što izlazi iz kadra, čuje se riječ: "stoka".
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