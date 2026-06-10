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Afera 'stoka': A što misle da mi mislimo o njima? Da su cvijeće?

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
Čitanje članka: 2 min
Afera 'stoka': A što misle da mi mislimo o njima? Da su cvijeće?
Zagreb: Kandidati Možemo! predstavili programske prioritete za 2. zagrebačku izbornu jedinicu | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Sandra Benčić priznala je što je rekla i da se to odnosilo na HDZ, a ne na Ivana Malenicu Podršku joj dali SDP-ovci i Dalija Orešković

Jedna riječ izgovorena nakon sjednice saborskog Odbora za Ustav pretvorila se u novi politički obračun između HDZ-a i oporbe. Sve je počelo kad je HDZ na svojem Facebook profilu objavio snimku na kojoj se vidi kako zastupnica Možemo Sandra Benčić prolazi pokraj kamere, a nakon što izlazi iz kadra, čuje se riječ: "stoka".

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Komentari 4
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