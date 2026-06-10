Tko je Viktor Šimunić? Snimka 'kaj bi štel biti' ga proslavila. Bio je pizza majstor u Oroslavju

Jasno je da je ovo politički motivirano, smeta im kad se govori istina, kad se 'dela' pošteno. Ja bum večeras mirno spal, rekao je Viktor Šimunić, gradonačelnik Oroslavja, kojemu je jutros oko 6 ujutro policija po nalogu USKOK-a upala u kuću gdje živi s roditeljima. Izuzeli su dokumentaciju, računala, mobitele zbog provođenja dokaznih radnji. Šimunić se potom oglasio na društvenim mrežama, tvrdeći da su ovo "opasna vremena kada Uskok dolazi doma zbog iznošenja istine". USKOK je, pak, demantirao da je riječ o istrazi povezanoj sa sportskim savezima. Inženjer informatike iz Oroslavja, aktivist i lokalni vijećnik (1991.) naizgled je bio samo još jedan mladić iz Zagorja, sve dok 2021. nije objavio tajnu audio snimku koja je potresla hrvatsku političku scenu, a o kojoj je prvi ekskluzivno pisao Ivan Pandžić za 24sata.

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Pokretanje videa... VIDEO ‘Kaj bi štel biti?’ | Video: 24sata/pixsell

Karijeru je započeo kao pizza majstor u Oroslavju, gdje je radio od 2005. do 2013. godine. Potom je sedam godina proveo u sektoru telekomunikacija, radeći na montaži i održavanju satelitskih sustava i telekomunikacijske opreme u nekoliko tvrtki.

Prije ulaska u politiku na nacionalnoj razini, Šimunić je bio aktivan kao nezavisni vijećnik u gradskom vijeću Oroslavja, gdje je istraživao troškove lokalnih samouprava. Smatra kako ga je ta aktivnost dovela do sastanka u siječnju 2021. s tadašnjim gradonačelnikom Emilom Gredičakom i predsjednikom krapinsko-zagorskog HDZ-a Žarkom Tušekom.

Šimunić je tvrdio da su mu na sastanku ponudili financiranje kampanje u zamjenu za formiranje liste koja bi na lokalnim izborima oduzela glasove SDP-u. Razgovor je tajno snimio, a Tušekovo pitanje "Kaj bi ti štel biti?" postalo je sinonim za aferu.

USKOK u domu gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Nakon što su drugi sudionici sastanka demantirali njegove tvrdnje, objavio je snimku. Žarko Tušek je nakon objave podnio ostavku na mjesto predsjednika županijskog HDZ-a, a USKOK je kasnije odbacio kaznenu prijavu protiv njega.

Nakon afere, Šimunić se kandidirao za gradonačelnika Oroslavja te je u drugom krugu pobijedio Emila Gredičaka. Na lokalnim izborima 2021. godine Viktor Šimunić osvojio je mandat gradonačelnika Oroslavja kao nezavisni kandidat, pobijedivši HDZ-ova protukandidata. Potporu je dodatno učvrstio četiri godine kasnije osvojivši gotovo 76 posto glasova i uvjerljivo pobijedivši protukandidate iz HDZ-a i HSU-a.

Izvan politike, Šimunić se predstavlja kao strastveni putnik koji je u vlastitom aranžmanu obišao 39 država na tri kontinenta, među kojima je i Sjeverna Koreja. U životopisu navodi kako su mu među najvećim kvalitetama dobro pamćenje, prilagodljivost i razvijeno logičko razmišljanje, a ističe i da se aktivno bavi sportom.

USKOK u domu gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Dugi niz godina član je kulturno-umjetničkih društava "Sloboda" i "Kaj", svira nekoliko instrumenata, pjeva te je glumio u prvom zagorskom mjuziklu "Zeleno blago". Posljednjih godina u javnosti se profilirao i kao zviždač koji je upozoravao na nepravilnosti, a nedavno je svojim istupima potaknuo niz afera u sportskim savezima. Njegov detaljan životopis objavljen je na službenim stranicama Grada Oroslavja.