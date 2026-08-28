Afera u splitskoj Čistoći: Skupe strojeve kupili bez troškovnika? Puljak: Nisam se time bavio

Novi interni mailovi Grada Splita otkrivaju dosad nepoznatu ulogu tadašnjeg gradonačelnika Ivice Puljka u nabavi biostabilizatora (uređaja za recikliranje smeća) za Čistoću vrijednoj oko 365 tisuća eura. Dok je gradska službenica za javnu nabavu smatrala da ponudu Land Frienda treba odbiti, Puljak se osobno uključio u pokušaj „spašavanja“ spornog dokumenta. Land Friend na kraju nije odbačen, dobio je posao.

Ranije smo objavili dokumente prema kojima je u pripremi troškovnika sudjelovao Goran Milovanović, zaposlenik upravo Land Frienda iz Smedereva. Nova korespondencija pokazuje što se događalo nakon otvaranja ponuda početkom listopada 2023.

Službenica Grada zadužena za javnu nabavu utvrdila je, kako stoji u službenom mailu, da je Land Friend umjesto ispunjenog troškovnika priložio prazan dokument. Njezin zaključak bio je nedvosmislen: „Trebali bi ga odbiti jer zapravo nije priložio troškovnik.“ Upozorila je i da se troškovnik ne može naknadno tražiti.

Land Friend ipak nije odbačen. O problemu se raspravljalo na sastanku na kojem je sudjelovao i Puljak. Tadašnja pročelnica poslije je kolegi opisala što se događalo: „Gradonačelnik je otvara preko nekih programa kako bi se spasio dokument i onda su rekli da ako se na bilo koji način može otvoriti da se ne smije odbaciti.“

Potom je dodala: „Tako da je ovo na njega, ne na druga.“ „Drug“ je bio Ivica Karoglan.

Mailovi tako pokazuju da se Puljak osobno uključio u trenutku kada je stručna službenica smatrala da postoji razlog za odbijanje ponude tvrtke iz Smedereva koja je na kraju dobila posao.

A troškovnik nije bio jedini problem. Tijekom pregleda tehničkih specifikacija utvrđeno je da je Land Friend uz više traženih karakteristika označio „NE“. Jedan od uključenih službenika zaključio je: „Oni su označili NE, dakle po meni ih se ne može prihvatiti.“

Situaciju je dodatno komplicirala činjenica da je drugi ponuditelj prešao procijenjenu vrijednost nabave. Jedan ponuditelj je bio preskup, dok drugi nije ispunjavao uvijete. Karoglan je, međutim, Gradu odgovorio: „Potvrđujemo da ponuđena oprema odgovara traženim zahtjevima.“ I odabrani su.

Priča dobiva dodatnu političku težinu nakon promjene vlasti. Marijana Puljak kritizirala je gradonačelnika Šutu zbog zaustavljanja nabave novih biostabilizatora, a kao argument navela je privatni turistički kamp koji je također nabavio takav uređaj.

No upravo se u tvrtki koja upravlja tim kampom Karoglan nakon odlaska iz Čistoće zaposlio kao tehnički direktor, dok je biostabilizator kampu prodao, Land Friend.

Ivica Puljak za 24sata objasnio je kako je generalna preporuka kod svih javnih nabava bila raditi u skladu sa zakonom, a da pritom Grad Split prođe što jeftinije u svakoj javnoj nabavi.

- Koliko znam, i kod ove nabave je bila izabrana jeftinija ponuda, a drugi ponuditelj se nije ni žalio. Sve nabave su uvijek vodile stručne službe Grada, gradskih tvrtki i ustanova. Ni danas ne znam tko je sve sudjelovao u izradi troškovnika niti se netko tko obnaša funkciju gradonačelnika bavi time. Nekonzistentno izgledaju optužbe da je netko prvo namještao specifikaciju, a onda nije zadovoljio tu istu specifikaciju. Ali svejedno, neka se ispitaju i utvrde sve okolnosti. Naš globalni cilj je bilo povećanje stope odvajanja otpada, a to je tehnologijom biostabilizacije i postignuto - rekao je Puljak.