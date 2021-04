Iako su 10. ožujka pušteni iz Remetinca, Milenko Bašić i Dragan Stipić, osumnjičeni u aferi Vjetroelektrane s Josipom Rimac, sada su se u njega vratili. Tamo će ostati sve dok ne polože jamčevinu od ukupno oko 20 milijuna kuna, javlja Večernji list.

Istraga protiv svih njih pokrenuta je u svibnju lani, a od tada do veljače 2021. Bašić i Stipić bili su nedostupni. Točnije, bili su u BiH, pa im je u odsutnosti određen istražni zatvor po sve tri osnove, za njima je raspisana međunarodna tjeralica te europski uhidbeni nalog. No usprkos svemu tome, oni su na još uvijek neutvrđen način, uspjeli neopaženo 10. veljače prijeći granicu, provesti se kroz Hrvatsku i doći na vrata Remetinca te ući jer im je u to vrijeme još egzistirao istražni zatvor zbog opasnosti od bijega i opasnosti od ponavljanja djela. Koji dan nakon toga ispitani su na USKOK-u, nakon čega njihove obrane nude zajedno jamčevinu od 20 milijuna kuna za obranu sa slobode. Vinko Mioč, sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda, jamstvo prihvaća, no odluku koju je napisao izvanraspravno vijeće zagrebačkog Županijskog suda zbog nekih tehničkih pogreški vraća mu na ponovno odlučivanje.

Ponovo je prihvatio ponuđeno jamstvo od 20 milijuna kuna, a u međuvremenu Bašiću i Stipiću ističe jednomjesečni istražni zatvor pa USKOK traži produljenje istražnog zatvora jer odluka o jamčevini još nije pravomoćna. A Oliver Mittermayer, sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda ne prihvaća zahtjev USKOK-a, već na opće iznenađenje Bašiću i Stipiću ukida istražni zatvor uz obrazloženje da su se okolnosti promijenile. I sve to dok odluka o jamčevini još nije postala pravomoćna. Bašić i Stipić izlaze iz Remetinca, a koji dan kasnije odluka o njihovoj jamčevini postaje pravomoćna. Tako oni postaju prvi koji su na slobodu izašli uz ponuđeno jamstvo koje nisu položili.

U međuvremenu se USKOK žalio na odluku suca Mittermayera, a tu je žalbu izvanraspravno vijeće sada prihvatilo, pa se Bašić i Stipić moraju vratiti u Remetinec, odnosno već su vraćeni jer su izravno s ročišta ondje odvedeni. A koliko će ovaj put ostati, ovisi o tome koliko će vremena sudu trebati da se upiše na nekretnine koje su njih dvojica ponudila kao jamstvo te o tome koliko će njima dvojici trebati da ostatak jamčevine u gotovom novcu uplate na račun suda.