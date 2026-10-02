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ŠESTORKI VRIJEDNI DOBICI

Provjerite Eurojackpot rezultate

Piše 24sata,
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Provjerite Eurojackpot rezultate
Foto: Hrvatska lutrija
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Najveći dobitak večeras ostvarilo je šest igrača koji su pogodili 5+1. Svaki od njih osvojio je 562.247,60 eura.

U večerašnjem izvlačenju Eurojackpota nije pogođena glavna kombinacija, odnosno dobitak 5+2, pa jackpot ponovno raste.

Najveći dobitak večeras ostvarilo je šest igrača koji su pogodili 5+1. Svaki od njih osvojio je 562.247,60 eura. Deset igrača s pogođenih pet brojeva osvojilo je po 190.248,90 eura.

U Hrvatskoj večeras nije bilo dobitnika u tim najvišim kategorijama.

U sljedećem kolu Eurojackpota očekuje se pravi mamac za igrače, jackpot iznosi čak 120 milijuna eura, dok je za pogođenih 5+1 predviđen dobitak od čak 5 milijuna eura.

Ukupno je u ovom kolu uplaćeno 78.453.156 eura, od čega u Hrvatskoj 871.075,80 eura.

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