DRAMA U ZAGREBU Svađali se, jedan otišao po pištolj: 'Čuo se pucanj!' Oglasila se i policija

Dva muškarca su se svađala, a onda je situacija eskalirala. Jedan je drugog bacio na tlo, pa se taj koji je pao povukao u svoje dvorište. Ovaj drugi je otišao prema svojoj kući i vratio se s pištoljem, čuli smo pucanj. Vidjeli smo da je usmjerio pištolj prema tom muškarcu koji se bio povukao. Ovaj s pištoljem je djelovao pijano. Obojica su otprilike u šezdesetim godinama - ispričala nam je čitateljica o incidentu kojem je svjedočila kao prolaznica. Sve se dogodilo u Ulici Radićevo šetalište u Zagrebu oko 19 sati u četvrtak.

- Napadnuti muškarac više je puta ponavljao: 'Nisam ti ništa napravio, ne diram te, ne diraj me!' Nakon toga je muškarac s oružjem ponovno krenuo prema njemu, a čuli smo i riječi: 'Sad ću te ubiti!' - priča dalje čitateljica.

Ubrzo se na mjestu događaja pojavio sin napadača, mladić u 20-im godinama. Izgledao je potreseno, tvrdi čitateljica, a pokušao je smiriti oca i nagovoriti ga da se vrati u kuću.

- Ubrzo je stigla i policija i odvela muškarca. Nismo vidjeli kako je to točno izgledalo, ne znamo ni kako je napadnuti muškarac - kaže.

Upit o svemu smo poslali i policiji, a odgovor prenosimo u cijelosti. Dodaju da u događaju nije bilo ozlijeđenih osoba.

- Policijska uprava zagrebačka je u četvrtak, 1. listopada oko 19 sati zaprimila dojavu da je 68-godišnjak na Medveščaku, u Ulici Radićevo šetalište narušavao javni red i mir na način da je 65-godišnjaka koji je ulicom šetao psa, bez razloga i povoda verbalno vrijeđao i prijetio mu, a potom tjelesno napao. Nakon toga 68-godišnjak se kratko udaljio s mjesta sukoba, da bi se odmah potom vratio i iz plinskog pištolja u namjeri da kod 65-godišnjaka izazove osjećaj straha ispalio jedan hitac u zrak. U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba, a pištolj i streljivo su oduzeti - priopćila nam je policija.

Policija je uhitila 68-godišnjaka.

- Muškarac je uhićen te je protiv njega podnesen optužni prijedlog zbog počinjenih prekršaja iz članka 6. Zakona o prekršajima reda i mira te članka 27. i članka 35. Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana. Pravomoćnom presudom Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu proglašen je krivim te mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 1.490 eura uz zaštitnu mjeru oduzimanja oružja - stoji u priopćenju.