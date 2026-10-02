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Dabro sina dopratio na prvi dan fakulteta: 'Uz dobro vladanje, možda budeš i ranije vani...'

Piše 24sata,
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Dabro sina dopratio na prvi dan fakulteta: 'Uz dobro vladanje, možda budeš i ranije vani...'
Foto: Josip Dabro/Facebook
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Dok je otac stekao zvanje magistra kineziologije na Univerzitetu u Travniku, sin Pavo je upisao Fakultet šumarstva i drvne tehnologije na koji ga je dopratio Josip Dabro

Pet godina će proći brže nego što mislimo, napisao je to Josip Dabro uz fotografiju sa sinom Pavom, kojeg je dopratio na početak studija na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije.

- Uz dobro vladanje, možda i ranije budeš 'vani' - dodao je Dabro uz poruku 'sretno'.

Stariji Dabro je pak na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu 2012. godine završio Stručni studij za izobrazbu trenera, studijski smjer Kondicijska priprema sportaša te postao Stručni prvostupnik trenerske struke.

2019. godine, na Univerzitetu u Travniku, nakon dvije godine studija na Edukacijskom fakultetu, smjer Opća kineziologija, stječe diplomu i stručno zvanje magistra kineziologije. 

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Komentari 10
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