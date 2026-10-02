Dok je otac stekao zvanje magistra kineziologije na Univerzitetu u Travniku, sin Pavo je upisao Fakultet šumarstva i drvne tehnologije na koji ga je dopratio Josip Dabro
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Dabro sina dopratio na prvi dan fakulteta: 'Uz dobro vladanje, možda budeš i ranije vani...'
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Pet godina će proći brže nego što mislimo, napisao je to Josip Dabro uz fotografiju sa sinom Pavom, kojeg je dopratio na početak studija na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije.
- Uz dobro vladanje, možda i ranije budeš 'vani' - dodao je Dabro uz poruku 'sretno'.
Stariji Dabro je pak na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu 2012. godine završio Stručni studij za izobrazbu trenera, studijski smjer Kondicijska priprema sportaša te postao Stručni prvostupnik trenerske struke.
2019. godine, na Univerzitetu u Travniku, nakon dvije godine studija na Edukacijskom fakultetu, smjer Opća kineziologija, stječe diplomu i stručno zvanje magistra kineziologije.
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